Fitter Thiem bereit für Djokovic und Australian Open

"Guten Abend aus Melbourne! Ich bin seit gestern hier, wieder frisch und fit", postete Thiem am Dienstag auf Facebook. Wegen der Erkrankung hatte der 24-Jährige in Doha auf sein Antreten im Halbfinale verzichten müssen.

Am Mittwoch wird Thiem nun gleich zweimal im Einsatz sein. Zunächst wird er beim traditionellen "Kooyong Classic" gegen den Serben Novak Djokovic spielen, am Abend (Ortszeit) beim "Tie Break Tens"-Turnier in der Margaret Court Arena zunächst gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Beide Gegner geben dabei ihre Comebacks nach Verletzungen. "Morgen gibt's dann auch schon den ersten Härtetest für mich. Mal schauen, was ich machen kann", meinte Thiem dazu.

Für Dennis Novak (ATP-224.) und Sebastian Ofner (143.) geht es am Mittwoch in der Qualifikation für die Australian Open los. Der Niederösterreicher Novak spielt gegen den Weißrussen Ilja Iwaschaka (210.), der als Nummer 30 gereihte Steirer Ofner gegen den Franzosen Stephane Robert (214.). Beide Partien sind hintereinander auf Court 22 angesetzt. Die Auslosung der Damen-Qualifikation war vorerst noch nicht durchgeführt, genannt hat die Oberösterreicherin Barbara Haas.

(APA)