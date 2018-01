Australian Open: Thiems Rückbesinnung auf alte Stärken

Wien/Melbourne. Der zweite Tag der Australian Open hat einmal mehr die Dichte im Männertennis vor Augen geführt. Da gewinnt Roberto Bautista Agut, die grundsolide Nummer 21 der Welt am Wochenende noch das Turnier in Auckland, schlägt dort im Finale mit Juan Martin Del Potro einen Top-Ten-Spieler und wird anschließend in Runde eins in Melbourne vom ungesetzten Routinier Fernando Verdasco, 34, in drei Sätzen abgefertigt. Oder Milos Raonic, einer der besten Aufschläger auf der Tour, geht trotz 36 Assen auf dem pfeilschnellen Show Court zwei gegen Lukas Lacko (ATP-86.) in vier Sätzen unter.

Umso bemerkenswerter die Leistungen von Novak Djokovic und Stan Wawrinka, die ihre Comebacksaison mit Siegen eröffneten. Und auch jene von Dominic Thiem, dem Weltranglistenfünften, der gegen den Linkshänder Guido Pella (ATP-56. und zum Saisonauftakt in Doha noch ins Halbfinale marschiert) im dritten Duell seinen ersten Sieg feierte (6:4, 6:4, 6:4). „Ein richtig guter Spieler. Aber Best of five ist anders“, meinte Thiem, der nun standesgemäß ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet ist.

Für Feinschmecker

„Ich war richtig fokussiert, habe alle engen Punkte gemacht. Das waren schon sehr viele. Vielleicht war das Ergebnis im Endeffekt ein bisserl glatter als der Spielverlauf“, gab der Österreicher zu. Tatsächlich aber hatte Thiem in den wichtigen Momenten die richtigen Antworten parat, vor allem sein Service war zur Stelle wenn es brenzlig wurde, und dann auch gerne mit Schmalz und über 210 km/h schnell. Alle sechs Breakbälle Pellas hat er so abgewehrt. Dazu eine ordentliche Quote an ersten Aufschlägen im Feld (62 Prozent, 15 Asse), insgesamt 48 Winner. Auch 40 unerzwungene Fehler hat er fabriziert, bei den flotten Verhältnissen auf Show Court zwei („Ein schneller Platz, doch relativ zügig“) am Ende aber durchaus die richtige Balance zwischen zu wenig und zu viel Risiko gefunden.

Was die Fitness nach zwei Tagen fiebriger Erkältung betrifft, so fühlt sich Thiem wieder bei 100 Prozent. „Sie sind keinen Tag zu früh gekommen die Australian Open.“ Nur: „So heiß war es jetzt auch noch nicht.“

Ein Top-drei-Platz in Melbourne ist Thiem schon nach seiner Auftaktpartie gewiss, und zwar in der Kategorie „Top Shot“. Im dritten Satz bei 1:1 und Einstand gelang ihm ein Passierschlag durch die Beine der Linie entlang. „So etwas funktioniert vielleicht einmal in 20, 30 Versuchen. Das war ein unglaublicher Schlag, aber es war auch zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt.“ Den anschließenden Breakball verwertete er per Vorhandwinner, zwei Punkte also, die die Vorentscheidung bedeuteten. Fazit: Eine sehenswerte Partie, in der Thiem auch dank seines Aufschlags die Oberhand behielt. Im Gegensatz zum Saisonfinish 2017 zeigte er sich spritzig, spielfreudig und mit positiver Körpersprache. Er darf in Melbourne auf mehr hoffen. „Das war sicher eine meiner besten Erstrundenpartien bei einem Grand Slam.“

Klarer Favorit

Nächster Gegner ist Denis Kudla (ATP-190.). Der US-Qualifikant hatte überraschend seinen Landsmann Steve Johnson eliminiert. Das bisher einzige Match gegen Kudla hat Thiem vor zwei Jahren in Brisbane 6:3, 6:2 gewonnen. „Das Ziel ist es natürlich, weit zu kommen. Ich bin mit einer vierten Runde nicht mehr zufrieden, aber jetzt gilt volle Konzentration dem Match am Donnerstag, das wird schwer genug“, erklärte der 24-Jährige. „Er ist ein sehr guter Spieler auf Hardcourt mit einer guten, geraden Rückhand, und er retourniert ganz gut. Meine Aufgabe ist, dass ich so weiterspiele wie heute, dann sollte es passen.“ (joe)

Australian Open

Herren, 1. Runde: Dominic Thiem (AUT-5) - Guido Pella (ARG) 6:4, 6:4, 6:4, Roger Federer (SUI-2) - Aljaz Bedene (SLO) 6:3, 6:4, 6:3, Alexander Zverev (GER-4) - Thomas Fabbiano (ITA) 6:1, 7:6 (5), 7:5, David Goffin (BEL-7) - Matthias Bachinger (GER) 6:7 (3), 6:3, 6:2, 6:4, Novak Djokovic (SRB-14) - Donald Young (USA) 6:1, 6:2, 6:4, Stan Wawrinka (SUI-9) - Ricardas Berankis (LTU) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (2), Sam Querrey (USA-13) - Feliciano Lopez (ESP) 6:3, 6:4, 6:2, Fernando Verdasco (ESP) - Roberto Bautista Agut (ESP-20) 6:1, 7:5, 7:5, Lukas Lacko (SVK) - Milos Raonic (CAN-22) 6:7 (5), 7:5, 6:4, 7:6 (5), Fabio Fognini (ITA-25) - Horacio Zeballos (ARG) 6:4, 6:4, 7:5, Adrian Mannarino (FRA-26) - Matteo Berrettini (ITA) 6:4, 6:4, 6:4, Hyeon Chung (KOR) - Mischa Zverev (GER-32) 6:2, 4:1 Aufgabe, Denis Kudla (USA) - Steve Johnson (USA) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (3), 6:2, Gael Monfils (FRA) - Jaume Munar (ESP) 6:3, 7:6 (5), 6:4, Tomas Berdych (CZE-19) - Alex De Minaur (AUS) 6:3, 3:6, 6:0, 6:1, Richard Gasquet (FRA-29) - Blaz Kavcic (SLO) 6:1, 6:4, 7:5.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2018)