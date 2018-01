Der Körper, mein Freund und Feind

Melbourne/Wien. Besser hätte Oliver Marach nicht in die neue Saison starten können. Turniersieg in Doha, Turniersieg in Auckland, am Mittwoch meisterte er an der Seite des Kroaten Mate Pavić auch bei den Australian Open in Melbourne die erste Runde souverän. Neun Matches ist der steirische Doppelspezialist nun schon ungeschlagen, „eigentlich sind es ja 16“, korrigiert er. Denn gegen Ende der Vorsaison hatte das Duo zunächst in Stockholm gewonnen, kurz darauf in Wien das Halbfinale erreicht und bei den ATP World Tour Finals in London ein Spiel als Ersatzleute gewonnen.

Zum Halbfinale in Wien aber konnte Marach nicht antreten. Ein Bandscheibenvorfall, den sich der 37-Jährige im Match zuvor zugezogen hatte, machte ein Antreten unmöglich. „Ich konnte mich am Tag danach nicht bewegen.“ Marach und sein Rücken, das ist eine lange Leidensgeschichte. 2008 erlitt er seinen ersten Bandscheibenvorfall, 2012 folgte ein Bandscheibeneinriss. Der Rücken, er ist eine tickende Zeitbombe. Eine Operation umging Marach diesmal, er entschied sich für eine gezielte Therapie – und Spritzen. „Sie senken das Schmerzlevel beträchtlich.“ Mit schweren Gewichten trainiert er schon lange nicht mehr, sie sind Gift für den Rücken. Genauso wie Langstreckenflüge wie zuletzt von Doha nach Auckland. „Lange Flüge sind das Schlimmste überhaupt“, sagt der ÖTV-Daviscupper, der auf solchen deshalb „seit drei, vier Jahren nur noch Business Class“ fliegt.

Keine Vorbereitung

Nach der Saison meldete sich Marachs Rücken erneut zu Wort, „eine falsche Übung hat dafür gereicht“. Während die Konkurrenz also für 2018 schwitzte, war Marach von neuerlichem Schmerz begleitet. Auf nur drei Trainingseinheiten in Doha folgte der imposante Erfolgslauf, jetzt zählt man in Melbourne zum Kreis der engsten Titelanwärter. Das österreichisch-kroatische Gespann strotzt momentan vor Selbstvertrauen, in den wichtigen Momenten werden die richtigen Entscheidungen getroffen, „aber wir dürfen nicht nachlässig werden“. Der Traum vom ganz großen Coup, also vom Gewinn eines Grand-Slam-Titels, treibt Marach auch im weit fortgeschrittenen Tennisalter immer noch an. Im Vorjahr war er in Wimbledon in sein erstes Finale vorgedrungen, bei den Australian Open hat er als bislang bestes Resultat das Halbfinale 2009 (mit dem Polen Łukasz Kubot) zu Buche stehen.

Solange Marach Spiele auf diesem Niveau noch gewinnt und der Körper dabei mehr Freund als Feind ist, möchte der Sieger von 17 ATP-Turnieren noch nicht an das Karriereende denken. Ob sogar die Olympischen Spiele 2020 in Tokio noch denkbar wären? „Darüber reden wir, wenn es so weit ist“, sagt er und lacht. Unbestritten eine Motivation, die Karriere noch weiter voranzutreiben, ist auch das Preisgeld. „Es ist immer weiter am Steigen“, sagt der in Panama lebende Grazer, der bislang rund 2,8 Millionen Dollar brutto verdient hat. Ausgesorgt hat Marach damit nicht, „aber ich habe das Geld gut angelegt. Wir leben ein schönes Leben, es geht uns gut“, so der zweifache Familienvater.

Gesundheitsrisiko

Weil Marach der Heimat immer noch verbunden ist, stellt er sich gern in den Dienst des Daviscup-Teams. Anfang Februar ist ein Einsatz gegen Weißrussland in St. Pölten angedacht, „sofern wir in Australien nicht zu weit kommen“. Anschließend stehen Turniere in Rotterdam, Acapulco, Indian Wells und Miami auf der Agenda, damit ist die Planung für das erste Saisondrittel abgeschlossen.

Eineinhalb bis zwei Stunden investiert Marach täglich in seinen Rücken, explodiert die tickende Zeitpunkte irgendwann, könnten sämtliche Pläne schlagartig zunichte gemacht werden. Der Routinier ist sich des schmalen Grats, auf dem sich Spitzensportler bewegen, bewusst. „Es gibt wohl keinen Profisportler, der nach der Karriere keine körperlichen Probleme hat. Ein gewisses Risiko gehst du immer ein, egal, ob du Basketballer oder Tennisspieler bist. Man muss lernen, damit umzugehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)