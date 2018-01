Das eigene Idol besiegt

Melbourne/Wien. Es war im Jahr 2008, als der junge Franzose Jo-Wilfried Tsonga bei den Australian Open erst Andy Murray, später Richard Gasquet und schließlich Rafael Nadal bezwang und als Nummer 38 der Welt ins Endspiel einzog. Ein Shootingstar war geboren, daran änderte auch die Finalniederlage gegen Novak Djokovic nichts. Als „Tennis-Ali“ begeisterte der Sohn eines Kongolesen die Fans, eroberte in Down Under auch das Herz des damals zwölfjährigen Nick Kyrgios. „Ich habe in jedem Training mit einem Ball auf ihn gewartet. Er hat alle unterschrieben“, erinnerte sich der Australier.

Zehn Jahre später stand Kyrgios seinem einstigem Idol wieder gegenüber, diesmal in der Rod-Laver-Arena, und lieferte sich ein packendes Duell mit Tsonga über 3:17 Stunden. Im vierten Satz lag der als Nummer 17 gesetzte Lokalmatador im Tiebreak bereits 1:4 bzw. 2:5 zurück, kämpfte sich jedoch zurück und sorgte für die Entscheidung zum 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5). Danach gab es eine herzliche Umarmung der beiden Kontrahenten. „Natürlich war ich nervös, gegen Jo zu spielen. Er war einer der Spieler, zu denen ich als Kind aufsah“, gestand Kyrgios. „Jetzt bin ich einfach nur froh, es geschafft zu haben. Ein großartiges Gefühl, ich habe noch nie auf diesem Court gewonnen.“

Kyrgios und Tsonga wussten es, die Zuschauer, darunter US-Filmstar Will Smith, auf dem Centre Court mit hochklassigen Ballwechseln zu unterhalten. „Als ich ihn [Anm. Will Smith] sah, war ich so aufgeregt, und die Leute glauben immer, ich sei so cool. Ehrlich gesagt wollte ich einfach nur, dass er glaubt, dass ich der Coolste hier bin“, scherzte Kyrgios. Selbst der obligatorische Wutausbruch fehlte nicht, allerdings war es diesmal nicht der als Bad Boy verschriene Profi aus Canberra, der die Nerven verlor. Zu Beginn des vierten Satzes beschwerte sich Tsonga lautstark beim Stuhlschiedsrichter über Zwischenrufe aus dem Publikum und wurde wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt.

Im Achtelfinale bekommt es Kyrgios (Melbourne-Bestmarke: Viertelfinale 2015) mit Grigor Dimitrow (BUL) zu tun. „Das wird hart. Ich wette, es geht über fünf Sätze“, meinte der 22-Jährige, der als einzig verbliebener Lokalmatador wieder einmal die Hoffnungen auf den ersten australischen Sieg seit Mark Edmondson 1976 trägt. Dafür bedarf es freilich einer Steigerung, da Rivalen wie etwa der mögliche Halbfinalgegner Rafael Nadal (6:1, 6:3, 6:1 gegen den Bosnier Damir Džumhur) einen souveräneren Eindruck hinterließen.

Kostjuks Märchen zu Ende

Untertags kletterte das Thermometer in Melbourne erneut gen 40 Grad Celsius. Die Französin Alizé Cornet musste während ihrer Drittrundenniederlage gegen Elise Mertens (BEL) untersucht werden und schimpfte danach: „Das ist äußerst gesundheitsgefährdend.“ Die Veranstalter verwiesen darauf, dass die kritischen Temperaturwerte, um Partien zu verschieben, noch nicht erreicht seien. Ein Ende fand das Märchen der 15-jährigen Ukrainerin Marta Kostjuk, die Landsfrau Jelina Switolina 2:6, 2:6 unterlag. (swi)

AUSTRALIAN OPEN Ergebnisse

Herren, 3. Runde: Marin Čilić (CRO-6) – Ryan Harrison (USA) 7:6(4),6:3,7:6(4), Pablo Carreno-Busta (ESP-10) – Gilles Muller (LUX-23) 7:6(4),4:6,7:5,7:5, Diego Schwartzman (ARG-24) – Alexander Dolgopolow (UKR) 6:7(1),6:2,6:3,6:3,Grigor Dimitrow (BUL-3) – Andrej Rublew (RUS-30) 6:3,4:6,6:4,6:4.

Damen, 3. Runde: Carla Suárez Navarro (ESP) – Kaia Kanepi (EST) 3:6,6:1,6:3, Caroline Wozniacki (DEN-2) – Kiki Bertens (NED-30) 6:4,6:3, Anett Kontaveit (EST-32) – Jelena Ostapenko (LAT-7) 6:3,1:6,6:3.

Doppel, 2. Runde: Oliver Marach/Mate Pavić (AUT/CRO-7) – Koolhof/Sitak (NED/NZL) 6:7(5),6:4,6:4, Bryan/Bryan (USA-6) – Mirnji/Philipp Oswald (BLR/AUT) 6:7(5),6:4,6:4, Cabal/Farah (COL-11) – Mektić/Alexander Peya (CRO/AUT) 7:6(5),7:5.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)