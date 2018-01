Ein Fitnesstest für die Nummer eins

Melbourne. Nach drei Spaziergängen in den ersten Runden wurde Rafael Nadal erstmals richtig gefordert. Der Vorjahresfinalist besiegte bei den Australian Open den Argentinier Diego Schwartzman erst nach 3:51 Stunden 6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:3 und gab seinen ersten Satz im Turnierverlauf ab. „Du kannst keine leichten Matches erwarten, wenn du große Turniere spielst“, meinte der 16-fache Major-Sieger. „Das war ein guter Test für mich. Viele Stunden auf dem Court und Momente, in denen ich unter Druck gestanden bin.“ Nach seiner Knieverletzung war die Fitness des Weltranglistenersten fraglich gewesen.

Auch Nadals Viertelfinalgegner, der als Nummer sechs gesetzte Marin Čilić, benötigte fast dreieinhalb Stunden, ehe er sich gegen Pablo Carreño Busta 6:7 (2), 6:3, 7:6 (0), 7:6 (3) durchsetzte. Für den Kroaten war es der 100. Einzelsieg bei einem Major. Für den 101. am Dienstag stehen die Vorzeichen allerdings nicht sehr gut: Nadal führt im Head-to-Head mit Čilić mit 5:1 und hat auch die fünf vergangenen Partien gewonnen.

Nick Kyrgios, Australiens großer und zugleich letzter Hoffnungsträger in Melbourne, hat sich im sehenswerten Schlagerspiel der Night Session dem Masters-Sieger Grigor Dimitrow beugen müssen, der Bulgare gewann 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4). „Gegen Nick zu spielen, ist immer schwierig. Er schlägt unglaublich auf, ist ein toller Wettkämpfer. Es war eines dieser Matches, in dem man jede Möglichkeit, die sich einem bietet, nutzen muss“, erklärte Dimitrow. Gegen Kyrgios „musst du immer in einem Alarmzustand sein, weil man nie weiß, was kommt.“ Dimitrow bekommt es nun mit dem ungesetzten Briten Kyle Edmund zu tun.

Bei den Damen setzt die Masters-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki ihren Erfolgslauf fort, fegte Magdaléna Rybáriková 6:3, 6:0 vom Court und trifft in ihrem ersten Melbourne-Viertelfinale seit 2012 auf Carla Suárez Navarro.

AUSTRALIAN OPEN 4. RUNDE

Herren: Nadal (ESP-1) - Schwartzman (ARG-24) 6:3, 6:7 (4), 6:3, 6:3, Čilić (CRO-6) - Carreño Busta (ESP-10) 6:7 (2), 6:3, 7:6 (0), 7:6 (3), Edmund (GBR) - Seppi (ITA) 6:7 (4), 7:5, 6:2, 6:3.

Damen: Wozniacki (DEN-2) - Rybáriková (SVK-19) 6:3, 6:0, Suárez Navarro (ESP) - Kontaveit (EST-32) 4:6, 6:4, 8:6, Mertens (BEL) - Martić (CRO) 7:6 (5), 7:5, Switolina (UKR-4) - Allertová (CZE) 6:3, 6:0.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)