Australian Open: Thiem kämpft um Einzug ins Viertelfinale

Am Montag erreichte der Schweizer Roger Federer das Viertelfinale der Australian Open. Er setzte sich in drei Sätzen 6:4,7:6(3),6:2 gegen den Ungarn Marton Fucsovics durch. Auch Dominic Thiem kämpft derzeit im Einzel um den Einzug in die Runde der letzten acht. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher spielt Montagfrüh gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren.

Oliver Marach und Mate Pavic haben am Montag ihre Erfolgsserie fortgesetzt und das Doppel-Viertelfinale der mit 35,67 Mio. Euro dotierten Australian Open im Tennis erreicht. Das als Nummer sieben gesetzte Duo besiegte die indisch-französische Paarung Rohan Bopanna/Edouard Roger-Vasselin in der dritten Runde mit 6:4,6:7(5),6:3.

Nach den Titeln in Doha und Auckland sind der Steirer und der Kroate nun schon elf Matches en suite ungeschlagen. Im Viertelfinale sind Marach/Pavic gegen die ungesetzten Marcus Daniell/Dominic Inglot (NZL/GBR) Favoriten, im Halbfinale wäre ein Duell mit den topgesetzten Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-1) möglich.

(APA)