Dominic Thiem: Die Gründe einer Niederlage

Auslosungen können so trügerisch sein. Auf den ersten Blick hätte jene von Dominic Thiem bei den Australian Open nicht besser sein können. Ein Achtelfinale gegen die Nummer 97 der Weltrangliste, darüber beklagt sich niemand. Wäre Thiem in einem anderen Rasterviertel gelandet, hätte der Gegner auch Nick Kyrgios oder Tomas Berdych heißen können, so stand ihm Montagabend ein gewisser Tennys Sandgren gegenüber. Sandgren ist der Inbegriff eines Nobodys, der 26-Jährige hat den Großteil seiner Karriere in den Niederungen der zweit- beziehungsweise drittklassigen Challenger- und Future-Tour verbracht, erst vor zwei Monaten gelang ihm der erstmalige Vorstoß in die Top 100. Vier Mal war Sandgren zuvor in der Qualifikation für die Australian Open gescheitert, diesmal stand er aufgrund seines verbesserten Rankings direkt im Hauptbewerb.