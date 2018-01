Australian Open: Nadal muss im Viertelfinale aufgeben

Für Rafael Nadal sind die Australian Open vorzeitig vorbei. Der Spanier musste beim Stand von 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2 für den Kroaten Marin Cilic verletzungsbedingt aufgeben. Der Weltranglistenerste hatte sich zunächst am Oberschenkel, dann an der Hüfte behandeln lassen und humpelte am Ende regelrecht über den Platz.

