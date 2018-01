Australian Open: Ein Vorgeschmack auf die Zukunft

Wien/Melbourne. Vor allem die TV-Sender waren es, die die Erweiterung der Setzliste bei Grand-Slam-Turnieren von 16 auf 32 Spieler durchgesetzt haben. 2001 trat sie in Kraft, möglichst viele Stars sollten in den späteren Runden noch mit von der Partie sein. So war es dann auch, die aufgeblähten Setzlisten bei den Majors waren mitverantwortlich für eintönige Siegerlisten und die jahrelange Dominanz der Big Four (Federer, Nadal, Djokovic, Murray).

Ab 2019 wird wieder alles rückgängig gemacht, in den Einzelbewerben von Melbourne, Paris, Wimbledon und New York werden dann nur noch 16 Spieler in der Auslosung privilegiert sein. Mehr Spannung in der ersten Woche, härtere Partien für die Topspieler sind garantiert. „Großartig. Du könntest zum Beispiel in Runde eins mich gegen Djokovic haben“, freute sich Nick Kyrgios, heuer die Nummer 17 in Melbourne, also der Erste, der nicht mehr gesetzt wäre.

Die Australian Open 2018 sind in dieser Hinsicht ein Vorgeschmack auf das Tennisjahr 2019. In Melbourne bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen, bei den Herren sind nach dem ersten Viertelfinaltag noch die Nummern zwei, sechs, 20, 49, 58 und 97 der Weltrangliste im Rennen. Auch weil beide Partien am Dienstag vom jeweils schlechter platzierten Spieler gewonnen wurden.

Krachende britische Vorhand

Die größte Überraschung dabei: Kyle Edmund, 23-jähriger in Südafrika geborener Brite, hat Grigor Dimitrow, die Nummer drei der Welt, relativ glatt 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 aus dem Turnier befördert. Für Edmund, der von Platz 49 im Ranking mindestens in die Top 30 vorstoßen wird, war es der erste Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler im 14. Versuch. Im Herbst hatte der schon in Wien bis zum Halbfinale stark aufspielende Mann aus Yorkshire Fredrik Rosengren als neuen Coach engagiert. Mit dem Schweden, einst Betreuer von Magnus Norman, Mario Ancic und Robin Soderling, hat er sich auf den Bahamas vorbereitet, zum Saisonauftakt wurden in Brisbane gleich die Jungstars Hyeon Chung und Denis Shapovalov in die Schranken gewiesen, danach setzte es eine Niederlage gegen Dimitrow.

Nun, drei Wochen später, gelang die Revanche. Edmund platzierte seine Vorhand, eine der besseren auf der Tour, unermüdlich zur Rückhand des favorisierten Bulgaren, agierte in der nicht hochklassigen Partie (Edmund: 46 Winner, 48 unerzwungene Fehler; Dimitrow 32:36) abgebrüht und diszipliniert. „Es ist nicht so, dass ich das erste Mal auf den Platz gegangen und nervös gewesen wäre. Ich wusste, wie ich damit umgehen kann“, erklärte er nach seinem ersten Major-Viertelfinale.

Das Selbstvertrauen hatte bei Edmund schon zuvor gestimmt, trotz einer vierten Runde als bislang bestes Grand-Slam-Resultat (US Open 2016) und bisher ohne Finale auf der ATP-Tour, erklärte er, sich den Sieg in Melbourne zuzutrauen. Er wäre nach Andy Murray erst der zweite Brite der Open Ära (seit 1968), der ein Major-Turnier gewinnt, vor ihm schafften es überhaupt nur fünf Landsleute ins Halbfinale, darunter Tim Henman, der ihm in der Rod Laver Arena applaudierte. Davis-Cup-Sieger allerdings ist Edmund schon, 2015, als Murray Großbritannien zum Titel führte, gab er im Finalauftakt gegen den Belgier David Goffin sein Debüt, verlor allerdings.

Mit seinem Durchbruch hat auch die Generation um Dominic Thiem, 24, Wien-Sieger Lucas Pouille, 23, Kyrgios, 22, und Jack Sock, 25, Verstärkung bekommen bei der Jagd auf die Altstars. Am Freitag wartet auf Edmund im Halbfinale Marin Cilic. Der Kroate ist die Nummer sechs des Turniers, sofern das eine Rolle spielen sollte.



Australian Open Viertelfinale

Damen: Elise Mertens (BEL) – Elina Switolina (UKR-4) 6:4, 6:0, Caroline Wozniacki (DEN-2) – Carla Suarez Navarro (ESP) 6:0, 6:7 (3), 6:2.



Herren: Kyle Edmund (GBR) – Grigor Dimitrow (BUL-3) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Marin Cilic (CRO-6) – Rafael Nadal (ESP-1) 3:6, 6:3, 6:7 (5), 6:2, 2:0 Aufgabe Nadal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)