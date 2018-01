Premierensieg sichert Rückkehr an die Weltspitze

Melbourne. Marin Čilić ist der erste Finalist im Herren-Einzel der Australian Open. Der 29-Jährige, als Nummer sechs des Grand-Slams gesetzt, besiegte Überraschungsmann Kyle Edmund (GB) in drei Sätzen mit 6:2, 7:6 (4), 6:2 und steht als erster Kroate bei diesem Major im Endspiel. Čilić wird damit erstmals auf Rang drei der Tennis-Weltrangliste vorrücken. Sein Finalgegner? Entweder der Schweizer Roger Federer oder die südkoreanische Turnier-Entdeckung Chung Hyeon.

Bei den Herren ist noch eine Überraschung möglich, bei den Damen ist es hingegen bereits fix: Im Endspiel kommt es am Samstag zum Duell der Nummer eins mit der Nummer zwei der Setzliste. Aber: Sowohl die Rumänin Simona Halep als auch die Dänin Caroline Wozniacki spielen um ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Halep besiegte im Halbfinale Angelique Kerber 6:3, 4:6, 9:7, Wozniacki setzte sich gegen Elise Mertens 6:3, 7:6 (2) durch.

Auf Mandlíkovás Spuren

Halep überfuhr Kerber im ersten Satz regelrecht, sie ließ in einer 14-minütigen Phase lediglich fünf Punkte gegen sich zu. Im zweiten Durchgang hielt die Titelträgerin 2016 zwar besser mit, unterlag jedoch ihrer eigenen Physis. Die 30-Jährige wehrte zwar noch zwei Matchbälle ab, letztlich hatte Halep beim vierten Versuch den längeren Atem.

„Ich habe mit Selbstvertrauen gespielt und mir vorgenommen, um jeden Punkt zu kämpfen“, sagte die Rumänin. „Ausrasten kann ich mich nach dem Turnier.“ Die 26-Jährige nimmt ihren dritten Anlauf auf einen Major-Einzeltitel, nachdem sie in den French-Open-Finali 2014 und 2017 Marija Scharapowa (RUS) unterlegen war.

Wozniacki war zweimal bis in ein Grand-Slam-Finale vorgedrungen – 2009 und 2014 bei den US Open. In Melbourne hatte es zuletzt mit der Tschechoslowakin Hana Mandlíková1980 eine neue Grand-Slam-Siegerin gegeben, also vor 38 Jahren. (red.)

