Wiedersehen macht Freude

Melbourne/Wien. Roger Federer schreibt weiter eifrig an seiner eigenen Geschichte. Der Schweizer erreichte am Freitag nach der Aufgabe seines Herausforderers Hyeon Chung beim Stand von 6:1, 5:2 wegen Blasen am Fuß sein 30. Finale auf Grand-Slam-Ebene, sein siebentes in Melbourne. Gegner am Sonntag (9.30 Uhr, live in Eurosport) ist der Kroate Marin Čilić. Mit dem 29-Jährigen hat Federer gute Erfahrungen gemacht, das allerdings trifft auf fast alle seiner Kontrahenten zu. Die schlechteste Bilanz hat der Gewinner von 19 Major-Titeln immer noch gegen Rafael Nadal (15:23).

Gegen Čilić weist Federer eine deutlich positive Bilanz auf, von neun Vergleichen gestaltete er nur einen einzigen nicht siegreich. Das war im Halbfinale der US Open 2014, Čilić sollte in weiterer Folge seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewinnen. Die Erinnerungen an das letzte große Duell dürften Federer beflügeln, das Wimbledon-Endspiel 2017 gewann er problemlos in drei Sätzen, wenngleich Čilić wie Chung diesmal durch Blasen am Fuß deutlich gehandicapt war.

Federer gestaltete seine Mission Titelverteidigung bislang höchst souverän, souveräner als von vielen erwartet. Er blieb in sechs Matches ohne Satzverlust, stand im Schnitt nur 1:48 Stunden pro Spiel auf dem Platz, sparte also zweifelsohne viel Energie. Allerdings, auch Čilić hinterließ im Melbourne Park Eindruck. Im Vergleich zu Federer verbrachte er durchschnittlich 1:02 Stunden länger auf dem Platz, verlor Sätze gegen Vasek Pospisil (1), Pablo Carreño Busta (1) und Rafael Nadal (2). Federer zeigte sich jedenfalls durchaus beeindruckt. „Er spielt mit viel Power und glaubt an sich.“

Auf der großen Bühne in einem Grand-Slam-Finale gegen Federer zu bestehen darf allerdings als die größtmögliche aller Herausforderungen im Welttennis angesehen werden. Ob der Kroate diese wirklich bestehen kann, wird von vielen angezweifelt.

Das Ende einer Serie

Im Damenfinale stehen einander schon heute (9.30Uhr, live in Eurosport) Simona Halep und Caroline Wozniacki gegenüber. Für eine der beiden Spielerinnen wird eine lange Zeit des Wartens und der lästigen Rechtfertigungen enden. Halep ist die Nummer eins der Weltrangliste, obwohl die 26-Jährige aus dem rumänischen Constanta noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Wozniacki ist die Nummer zwei und war schon einmal, im Jahr 2011, die Nummer eins. Auch die 27-jährige Dänin aus Odense hat noch keinen Grand-Slam-Titel errungen.

Beide standen in zwei Endspielen (Halep bei den French Open 2014 und 2017, Wozniacki bei den US Open 2009 und 2014), blieben aber ohne den ersehnten Erfolg. Auch das eint Halep und Wozniacki vor dem direkten Aufeinandertreffen: Beide mussten im bisherigen Turnierverlauf Matchbälle abwehren, Halep sogar in zwei Partien. In der dritten Runde stand die Rumänin gegen Lauren Davis aus den USA vor dem Aus, wehrte aber beim Stand von 10:11, 0:40 im dritten Satz drei Matchbälle nacheinander ab und siegte 4:6, 6:4, 15:13. Gegen Angelique Kerber im Halbfinale gelang ihr das beim Stand von 5:6 im dritten Satz zweimal.

Wozniacki konnte in der zweiten Runde gegen die Kroatin Jana Fett bei einem 1:5-15:40-Rückstand im dritten Satz ausgleichen, ehe sie sich noch 3:6, 6:2, 7:5 durchsetzte. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Profitennis, dass beide Finalistinnen auf dem Weg in ein Grand-Slam-Endspiel vorher Matchbälle gegen sich hatten. Im direkten Vergleich mit Halep führt Wozniacki mit 4:2, die letzten drei Partien entschied allesamt die Dänin für sich. (cg/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)