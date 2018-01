Oliver Marach: Grand-Slam-Sieger, Endstation Sehnsucht

Oliver Marach hat es geschafft. Seit Samstag darf sich der 37-jährige Steirer, wohnhaft in Panama City, als Grand-Slam-Sieger feiern lassen. Zusammen mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic schrieb Marach als dritter Österreicher nach Julian Knowle (US Open 2007) und Jürgen Melzer (Wimbledon 2010 und US Open 2011) österreichische Tennisgeschichte und gewann einen Major-Titel im Doppel. Im Einzel gelang dieses Kunststück bei einem der vier größten Tennisturnieres des Jahres weiterhin nur dem Steirer Thomas Muster, der 1995 in Paris triumphieren konnte.

Mit Pavic, 24, besiegte Marach das kolumbianische Duo Juan Sebastian Cabal/Robert Farah nach 1:34 Stunden mit 6:4, 6:4. Dass die beiden Südamerikaner zuvor die Bryan-Brüder aus dem Weg geräumt hatten, darf nicht unerwähnt bleiben. Gegen sie hätte man weitaus schwerer zu kämpfen gehabt, in Melbourne ging dennoch ein Traum für Marach in Erfüllung. Nach all den Jahren des durch die Weltgeschichte tingelns, Verletzungen, Schmähungen – und Enttäuschungen.

Business Class, Schmerzen - und der große Coup

Nach dem verlorenen Wimbledon-Finale aus dem Vorjahr strahlt nun dieses Errungenschaft in seiner Vita. Das Duo hat damit heuer schon eine sensationelle Serie hingelegt. Nach dem Titel in Doha und Auckland haben sie nun auch ihren ersten Major-Titel und das 14. Match en suite gewonnen. Dass sie damit (so nebenbei) ihr Saisonziel, das Erreichen des „Masters“ am Saisonende, bereits so gut wie fix in der Tasche haben, ist einer der Benefits eines Grand-Slam-Siegers.

Marach, der vor genau zwanzig Jahren in den Profizirkus eingestiegen ist und zuvor 17 Turniere gewinnen konnte, hat unbestritten alle Höhen und Tiefen erlebt. Vor allem Schmerzen begleiteten viele seiner Schläge, diese Serie von Rückschlägen hätte manch anderen prompt zur Aufgabe getrieben, aber nicht ihn. Marach und sein Rücken, das ist eine lange Leidensgeschichte. 2008 erlitt er seinen ersten Bandscheibenvorfall, 2012 folgte ein Bandscheibeneinriss. Die Schmerzen blieben, der Kampfgeist ebenso.

490.000 Euro Preisgeld

Deshalb hasst er auch Langstreckenflüge über alles, auch die Bequemlichkeit der „Business Class“, die er sich erst seit vier Jahren durchgehend auf diese Distanzen leistet, hebt die Laune kaum.

Therapien, Spritzen, Trainings, Reisen und Trainer- wie Partnerwechsel, Marachs Auftritt im Tennissport ist von vielen Veränderungen geprägt, doch das unstillbare Begehr, einmal ein Turnier dieser Größenordnung wie die Australian Open zu gewinnen, war sein größter Antrieb. Abgesehen von finanziellen „Begleiterscheinungen“, die ihm und seiner Familie ein „schönes, aber sicher nicht ausgesorgtes Leben“ bescheren.

2,8 Millionen Dollar hatte er bislang in seiner Karriere zusammengetragen. 245.000 Euro betrug die heurige Beute vor dem Turnierstart in Melbourne, jetzt kommen 490.000 Euro (brutto) hinzu. Der zweifache Familienvater grinst, weitere Siege sind nicht ausgeschlossen. Der Titel des Grand-Slam-Siegers muss doch weiteren Auftrieb geben.