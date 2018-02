Daviscup: Gerald Melzer bringt Österreich in Führung

Melzer (ATP 98) besiegte den in der Weltrangliste fast 100 Ränge schlechter klassierten Ilja Iwaschka mit 2:6, 7:5, 6:4. Im Vorjahr hatte Iwaschka den jüngeren der beiden Melzer-Brüder beim Daviscup in Minsk auf einem zügigen Hartplatz noch in vier Sätzen bezwungen.

Das zweite Einzel zwischen dem Weltranglistensechsten Dominic Thiem und Dimitri Schyrmont fand nach Redaktionsschluss statt. Sollte Österreich ein Erfolg gegen Weißrussland gelingen, würde das Team rund um Kapitän Stefan Koubek Anfang April auswärts auf Russland treffen. Bei einem weiteren Sieg stünde im September das Playoff um die Rückkehr in die Weltgruppe der 16 besten Nationen an.

(red.)