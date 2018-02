Dominic Thiem: Gnadenloser Champion

Buenos Aires. Das sportliche Kontrastprogramm zu den bitterkalten Winterspielen in Südkorea bietet derzeit Tennisprofi Dominic Thiem. Der Weltranglistensechste bespielt die sommerlichen Sandplätze der Südamerika-Tour. Sonderlich ins Schwitzen ist er dort aber noch nicht gekommen, in Buenos Aires marschierte er ohne Satzverlust zu seinem zweiten Titel nach 2016, seinem insgesamt neunten auf der ATP-Tour.

Alles andere als der Turniersieg beim 250er in Argentinien wäre für Thiem auch ein Misserfolg gewesen. „Ich wollte den Titel unbedingt, vor allem, da ich fast ein Jahr kein Turnier mehr gewonnen hatte. Es war Zeit dafür“, erklärte der 24-Jährige nach seinem Finalerfolg (6:2, 6:4) über den Slowenen Aljaž Bedene (ATP-43.). Zwar waren in Buenos Aires noch nicht die großen Namen am Start, dennoch imponierte das Sandplatztennis des Niederösterreichers. Mit Gael Monfils bekam er es im Halbfinale außerdem mit einem früheren Top-Ten-Mann zu tun, und auch hier hatte er wenig Mühe (6:2, 6:1). „Das war meine beste Partie. Es war nahe dran an meinem Topniveau“, meinte Thiem, der gegen Monfils und auch im Endspiel bei seinen Breakchancen mitunter von leichten Fehlern der Gegner profitierte. Vor allem seine Aufschlagleistung aber war die gesamte Woche über beachtlich.

Am meisten zu kämpfen hatte der in Südamerika von Galo Blanco betreute Thiem im Viertelfinale gegen Linkshänder Guido Pella (7:6, 6:4). „Das war das härteste Spiel im Turnierverlauf“, meinte er. „Fast schon eine kleine Schlacht.“ Mit seinem Turniersieg aber blieb er in Buenos Aires überhaupt noch ungeschlagen. „Sicherlich nicht meine letzte Teilnahme hier.“

Ab sofort wird es härter zur Sache gehen, in Rio de Janeiro ist Thiem diese Woche zwar Titelverteidiger, beim 500er sind allerdings fünf weitere Top-25-Spieler im Einsatz. In der ersten Runde wartet der Serbe Dušan Lajović (ATP-84.), gegen den er alle drei bisherigen Duelle gewonnen hat. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)