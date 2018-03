Jürgen Melzer will im April wieder Turniere spielen

Jürgen Melzer (36) hat bestätigt, dass er im April wieder Turniertennis spielen will und davor auch für den Davis Cup in Russland zur Verfügung stehen würde. "Das Visum ist eingereicht", sagte Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek am Dienstag im ORF-Kurzsport. Der ehemalige Weltranglisten-Achte Melzer hatte sich vergangenen Oktober am Ellbogen seines linken Schlagarmes operieren lassen müssen.

(APA)