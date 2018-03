Der Aufschlag zurück ins Leben

Es ist eines der aufsehenerregendsten Comebacks in der Geschichte des Damentennis. Nicht, weil Marion Bartoli den allerklingendsten Namen hat, sondern, weil die Geschichte der Französin bewegt und unter die Haut geht. Ab 19. März will Bartoli, so der Plan, beim Millionenturnier in Miami auf die Tour zurückkehren. Eine Rückkehr, die in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist. Ihr bislang letztes Match bestritt die 33-Jährige im August 2013, 40 Tage nachdem sie mit dem Triumph in Wimbledon den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hatte. Es war ein abruptes Ende, ein nicht vorhersehbares. Vor der verblüfften Presse erklärte sie damals: „Ich werde nicht zurückkommen, ich bin nicht so. Es ist zu Ende.“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft