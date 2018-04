Daviscup: In der Außenseiterrolle angriffslustig

Moskau. Russland ist ab Freitag im Daviscup-Duell mit Österreich (15 Uhr, live ORF Sport+) in Moskau klarer Favorit. ÖTV-Daviscup-Kapitän Stefan Koubek nominierte Sebastian Ofner und Dennis Novak für die Einzel, Philipp Oswald und Jürgen Melzer spielen im Doppel. „Natürlich sind wir klarer Außenseiter“, erklärte Koubek vor dem Zweitrunden-Spiel der Europa/Afrika-Zone I.

Die Russen treten in der Luschniki-Halle mit drei jungen Top-50-Spielern der Weltrangliste an. Zum Auftakt spielt Novak (ATP-195.) gegen Andrej Rublew (35.), Ofner (141.) bekommt es im neuen Best-of-3-Modus mit Daniil Medwedew (49.) zu tun. Karen Chatschanow (40.) spielt gemeinsam mit Jewgenij Donskoj (85.) im Doppel.

Jürgen Melzer nur im Doppel

ÖTV-Captain Koubek hat nach dem Training am Mittwoch schlicht „nach Bauchgefühl“ entschieden, Jürgen Melzer in dessen 73. Daviscup-Begegnung nicht im Einzel, sondern nur im Doppel einzusetzen. Denn der Kärntner weiß um die Schwere der Aufgabe: „Die Russen haben ein unglaublich gutes, junges Team. Aber gerade in diesem neuen Spielformat kann alles passieren, wenn man einen guten Start erwischt.“ Der Gewinner spielt im September um den Aufstieg in die Weltgruppe, für den Verlierer ist die Saison zu Ende.

Sebastian Ofner will sich vor seinem Daviscup-Debüt nicht mehr unter Druck setzen als in einem ganz normalen Turniermatch. Ein Länderspiel sei allerdings trotzdem mit ganz anderen Emotionen verbunden. „Ich werde wie in jedes andere Match reingehen“, sagt der 21-Jährige. „Der Druck liegt eindeutig bei den Russen.“ Der Steirer hatte im Vorjahr bei seinen Vorstößen in die dritte Runde in Wimbledon (als Qualifikant) und ins Halbfinale von Kitzbühel jeweils Top-50-Spieler geschlagen. Koubek ist von seinen Schlägen und returns überzeugt: „Sebastian kann mit der Situation gut umgehen.“

Novak hat bereits vier Daviscup-Partien absolviert (Bilanz 2:2). Der Niederösterreicher, 24, fühlt sich auf Hartplatz wohl und hofft, rasch in die Partie zu finden. „Der neue Modus auf zwei Gewinnsätze kommt dem Außenseiter entgegen, der vorne weg spielen kann“, erklärt er. Er wolle unbekümmert spielen, der Druck vor eigenem Publikum zu spielen falle schließlich weg.

Auf der ATP-Tour gab es bisher keine Duelle der beiden ÖTV-Einzelspieler mit ihren russischen Gegnern. Österreich hatte in der ersten Runde Weißrussland mit 5:0 besiegt, Russland hatte als Nummer 2 ein Freilos. (red)