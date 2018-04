Thiem feiert mühevollen Comeback-Sieg

Der Niederösterreicher setzte sich am Dienstag in der zweiten Runde gegen den Russen Andrej Rublew mit 5:7,7:5,7:5 durch. Für Thiem war es das erste Match nach der Mitte März in Indian Wells erlittenen Knöchelverletzung. Der Weltranglistensiebente hatte gegen den 20-jährigen Russen hart zu kämpfen und sah sich beim Stand von 4:5 im dritten Satz sogar mit einem Matchball seines Gegners konfrontiert.

"Ich war zehn Zentimeter vom Ausscheiden entfernt, deswegen sehe ich das nächste Match als Bonus", sagte der Schützling von Günter Bresnik, der am Donnerstag auf den Sieger der Begegnung Novak Djokovic gegen Borna Coric trifft. Noch wichtiger als der Sieg sei die bestandene Belastungsprobe für den Fuß gewesen. "Er hat 2:40 Stunden auf hohem Niveau gehalten, darüber bin ich richtig glücklich."

(red.)