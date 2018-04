Tennis: Renaissance im Fürstentum

Monte Carlo/Wien. In so manchem Grundlinienduell, beim ein oder anderen krachenden Return hat Novak Djoković durchaus wieder an die unumschränkte Nummer eins der Welt erinnert, die er bis 2016 gewesen war. Denn während sein serbischer Landsmann Dušan Lajović (ATP-93.) in Runde eins des Masters-1000 in Monte Carlo noch kein Prüfstein war (6:0, 6:1), musste der auf Platz 13 der Weltrangliste zurückgefallene 30-Jährige gegen das kroatische Talent Borna Ćorić (21 Jahre, ATP-39.) schon etwas härter arbeiten.

Doch die Länge der Grundschläge stimmte, auch der Aufschlag war in wichtigen Phasen zur Stelle. Nur die letzte Konsequenz fehlte, Djoković ließ ?orić beim 7:6 (2),-7:5-Sieg in beiden Sätzen zurückkommen, benötigte am Ende zehn Matchbälle. Im Achtelfinale wartet am Donnerstag Dominic Thiem, Nummer sieben der Welt.

Djoković zeigt im Fürstentum ein anderes Gesicht als bei seinen zwei Auftaktniederlagen zuletzt in Indian Wells und Miami gegen Taro Daniel (133.) und Benoît Paire (48.), wo er teilnahmslos wirkte. Vor zwei Wochen hat er sich von seinen Trainern Andre Agassi und Radek Štěpánek getrennt. Warum, verriet er auch in Monaco nicht. Nur so viel: „Die Trennung war das Beste für alle. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen möchte und wollte nicht, dass dies Auswirkungen auf sie haben sollte.“ Agassi blieb nur zehn Monate an seiner Seite, Štěpánek überhaupt nur vier. Auch sie waren offenbar irritiert von der Sinnsuche des Serben, die ihn nach dem French-Open-Triumph 2016, dem letzten Mosaikstein seiner Karriere, in die Hände des Gurus Pepe Imaz getrieben hat.

In Monaco sitzt wieder Marián Vajda in seiner Box. Der 53-jährige Slowake hatte Djoković von 2006 bis 2017 und bei all seinen zwölf Major-Siegen betreut. Vajda war bereits in der Vorbereitung auf die Sandplatzsaison – Djoković hat in den nächsten Wochen knapp zwei Drittel seiner Weltranglistenpunkte zu verteidigen – in Marbella mit von der Partie. „Für uns beide ist das ein Neubeginn. Er hat mir gefehlt. Mit Vajda fühle ich mich auf dem Platz sicher.“ Fixiert ist eine neuerliche Zusammenarbeit allerdings noch nicht, wie serbische Medien berichten.

Gegen Dominic Thiem hat Djoković eine klare 5:1-Bilanz. Das bisher letzte Duell bei den French Open 2017 entschied allerdings der Österreicher klar in drei Sätzen für sich, es war zugleich Thiems bisher letzter großer Sieg mit Außenwirkung. Die Bilanz gegen Top-Ten-Spieler seither: 1:4. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)