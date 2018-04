Nadal marschiert auf Sand weiter zu neuen Rekorden

Im Gegensatz zu Dominic Thiem und Grigor Dimitrow, die am Freitag im Viertelfinale von Barcelona ausgeschieden sind, ist Tennis-Sandplatz-König Rafael Nadal weiter mit weißer Weste unterwegs. Der Weltranglisten-Erste besiegte den Slowaken Martin Klizan 6:0,7:5 und wehrte im zweiten Satz drei Satzbälle ab. Nadal setzte damit seine tolle Serie fort: Er ist schon 42 Sätze en suite auf Sand unbesiegt.

Dem 31-jährigen Spanier, der zuletzt in Monte Carlo schon seinen elften Titel geholt hat, fehlen nun auch in Barcelona nur noch zwei Erfolge zum ebenfalls elften Triumph. Im Halbfinale am Freitag steht ihm entweder David Goffin (BEL-4) oder Roberto Bautista Agut (ESP-8) gegenüber.

Zuvor hatte sich nach der Nummer 3, Dominic Thiem, auch die Nummer zwei des Turniers schon vor der Vorschlussrunde verabschiedet. Dimitrow musste sich dem als Nummer fünf gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 3:6,6:7(4) beugen.

Mit Oliver Marach ist auch der Österreich-Beitrag im Doppel in Barcelona ausgeschieden. Nach seinem insgesamt 350. Doppel-Sieg auf der Tour am Vortag musste er mit Mate Pavic (CRO) für das Viertelfinale gegen die Spanier Feliciano und Marc Lopez aufgeben. Pavic hatte schon seit über zwei Wochen über Rückenprobleme geklagt, ein Antreten in Barcelona war in der Schwebe gestanden.

(APA)