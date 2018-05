Djokovic vertraut in der Krise wieder einem Österreicher

Ein Café in Belgrad, Gebhard Gritsch nutzt die kurze Pause zur Entspannung. Der Tiroler ist nicht hier, um den Frühling in Serbiens Hauptstadt zu genießen, am Tagesprogramm steht wieder stundenlanges Schuften. Niemand geringerer als Novak Djokovic beansprucht die Dienste des österreichischen Fitnesstrainers und Ernährungsberaters im Novak Tennis Center, einem an der Donau gelegenen Komplex.

Gritsch und Djokovic kennen einander schon eine kleine Ewigkeit. Acht Jahre lang waren die beiden ein Team, bis zu 40 Wochen im Jahr begleitete der Tiroler den Serben rund um den Globus.

