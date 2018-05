Tennis: Träume aus der Zauberkiste

Es gibt Lustigeres, als mit dem Auto durch das Stadtzentrum von Madrid zu tingeln. Die Straßen an diesem Dienstag sind maßlos überfüllt. Es ist zu befürchten, dass sich das Bild an den sechs übrigen Wochentagen nicht anders darstellt. Die Südosttangente lässt grüßen. Die Minuten im Auto verrinnen, und man bekommt einen Eindruck davon, wie viel Zeit Tennisprofis damit täglich verbringen: vom Hotel zum Training, vom Hotel zum Match, alles wieder retour. Ein mühsames Prozedere, aber warum sollten Rafael Nadal, Dominic Thiem und Co. auch keine Berufspendler sein?

Nicht nur auf den Straßen Madrids herrscht heute reges Treiben, etwas südlich der Metropole gelegen schlängen sich Tausende Menschen über die Caja Mágica, einen 17 Hektar großen Sportkomplex, der keine Wünsche offenlässt. Vor neun Jahren wurde „die Zauberkiste“ eröffnet, insgesamt beherbergt sie 30 Tennisplätze, elf davon sind überdacht. Seit 2009 ist Madrid anstelle von Hamburg eines von neun Turnieren der ATP-World-Tour-Masters-1000-Serie, die neben den vier Grand Slams die meisten Punkte und Preisgelder ausschüttet. Gespielt wird auf Sand, auf rotem. Das sei deswegen erwähnt, weil es gar nicht so selbstverständlich ist. Vor sechs Jahren wurde nach einem Entscheid von Turnierbesitzer Ion Tiriac nämlich tatsächlich auf blauem Sand gespielt, in Anlehnung an die Farbe des Logos des Hauptsponsors, Mutua Madrileña. Außerdem versicherte der Rumäne, dass sich der gelbe Ball so besser vom Untergrund abhebe.

Trotz lauter Kritik im Vorfeld wagte Tiriac den Vorstoß. Nachdem aber sowohl Rafael Nadal als auch Novak Djoković nach ihrem Ausscheiden für das kommende Jahr mit einem Boykott gedroht haben, wird seit 2013 wieder auf herkömmlichem roten Sand gespielt.

Rafa über alles

Der große Star der diesjährigen Veranstaltung ist, wieder einmal, Rafael Nadal. Das würde hier in der Heimat des 31-Jährigen nicht einmal die Anwesenheit von Roger Federer ändern, der wie im Vorjahr auf die komplette Sandplatzsaison verzichtet und sich gezielt auf Rasen vorbereitet. Nadal wird in Spanien verehrt, wie es sonst nur die besten Fußballspieler der Furia Roja, der spanischen Fußballnationalmannschaft, werden. Für viele ist der zehnfache French-Open-Sieger ohnehin der größte Athlet, den das stolze Sportland jemals hervorgebracht hat.

Als Nadal Dienstagmittag nach dem Training aus dem Spielertunnel hervortaucht und die Fangemeinschaft ihn erspäht, bricht lautes Geschrei aus: „Rafa! Rafa!“ Der Mallorquiner ist ein Profi durch und durch, auch im Umgang mit seinen Fans. Er schreibt geduldig ein paar Dutzend Autogramme, stellt sich für Selfies zur Verfügung. Alle Wünsche sind ohnehin nicht zu erfüllen, nach ein paar Minuten verschwindet Nadal im streng bewachten Spielerbereich, die Menge beruhigt sich nur langsam.

Spanische Tennisfans sind nicht nur begeisterungsfähig, sondern auch fachkundig. Sie wissen um das Potenzial zukünftiger Superstars wie Denis Shapovalov (steht im Achtelfinale) oder Stefanos Tsitsipas (scheiterte in der ersten Runde); Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem ist spätestens seit dem Vorjahr in aller Munde. Denn ausgerechnet hier, in Madrids „Zauberkiste“, erreichte der Schützling von Günter Bresnik sein erstes und bislang einziges Finale auf ATP-1000-Ebene. Der Titel ging nach einem umkämpften Match zum fünften Mal an Nadal (7:6, 6:4).

Wie Nadal greift auch Thiem nach einem Freilos zum Auftakt am Mittwoch (ab zwölf Uhr live auf Sky) ins Geschehen ein. Tags zuvor bereitete er sich auf Court 15 bei einer eineinhalbstündigen Trainingseinheit mit dem Japaner Kei Nishikori für seinen Einsatz gegen den argentinischen Qualifikanten Federico Delbonis vor. Schon im Viertelfinale am Freitag könnte es zu einem erneuten Duell mit Nadal kommen. Thiem: „Ich muss es nehmen, wie es kommt.“

