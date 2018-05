Tennis: Dritter Master-Titel im Doppel für Peya

Madrid. Alexander Peya hat am Sonntag mit seinem kroatischen Partner Nikola Mektić das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Der 37-jährige Wiener und sein 29-jähriger Partner profitierten beim Stand von 5:3 von der Aufgabe der 40-jährigen US-Legenden Bob und Mike Bryan, Bob hatte sich an der Hüfte verletzt.

„Das ist ein schwerer Moment für euch, so wollten wir nicht, dass es endet“, sagte Peya nach seinem 17. Doppel-Titel in Richtung der Bryan-Brüder und in Richtung seines kroatischen Partners. „Ich hoffe, dass unsere Reise noch länger nicht vorbei ist.“ Mektić/Peya teilen sich damit einen Siegerscheck in Höhe von 368.670 Euro und schreiben 1000 Punkte für die Weltrangliste bzw. das Race to London an. Das Duo hat damit seinen zweiten Titel 2018 nach Marrakesch gewonnen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2018)