Weshalb Thiem (noch) nicht die großen Titel gewinnt

Tennis ist ein unberechenbarer Sport. Wer Dominic Thiem bei seinen Niederlagen gegen Rafael Nadal in Monte Carlo oder Stefanos Tsitsipas in Barcelona gesehen hat, der hielt einen Erfolgslauf des 24-Jährigen bis ins Endspiel von Madrid kaum für möglich. Auch in der spanischen Hauptstadt deutete zunächst nichts auf eine derartige Leistungsexplosion hin, das Auftaktspiel gegen Federico Delbonis war gepflastert von unerzwungenen, teils unerklärlichen Eigenfehlern.

("Die Presse", Printausgabe 15.05.2018)