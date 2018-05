Dominic Thiem: „Die Luft ist dünner geworden“

Paris. Für Dominic Thiem ist die Metropole an der Seine die Stadt der Sehnsüchte. Hier, in Frankreich, schlägt das Herz des 24-Jährigen ungleich höher. Die French Open bilden den unumstrittenen Höhepunkt der Sandplatzsaison, der „schönsten Zeit des Jahres“, wie der Niederösterreicher sagt. Im Stade Roland Garros fühlt sich Thiem traditionell besonders wohl, das hat natürlich auch mit seinen Erfolgen in der Vergangenheit zu tun. In den beiden letzten Jahren erreichte Thiem am Bois de Boulogne jeweils das Halbfinale, bei den drei übrigen Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Wimbledon und New York schaffte es der Schützling von Günter Bresnik bislang bestenfalls ins Achtelfinale.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)