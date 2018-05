Die Prophezeiung des Sandplatzkönigs

Wer soll Rafael Nadal auf dem Weg zum elften French-Open-Triumph aufhalten? Das ist die große Frage in Paris. Dominic Thiem etwa? Nicht ausgeschlossen, kann der Niederösterreicher die Abfuhr vom Vorjahr (3:6, 4:6, 0:6) ausblenden und eine ähnliche Leistung wie beim 7:5,-6:3-Sieg über Nadal vor zwei Wochen in Madrid abrufen.

Oder doch eher Alexander Zverev, die Nummer eins im Jahresranking? Seine Sandbilanz heuer: 17:3. Zwei der drei Niederlagen kassierte er gegen Nadal, die andere gegen Kei Nishikori. Dazwischen aber hat er 13 Partien und zwei Turniere in Folge gewonnen.

Im Finale von Rom hatte er Nadal an den Rand einer Niederlage gedrängt, führte im Entscheidungssatz 3:1, ehe der Spanier nach einer Regenunterbrechung zurückschlug. Aber auch so hat der 21-jährige Deutsche in den vergangenen beiden Jahren eine beachtliche Trophäensammlung angehäuft. Acht Titel, darunter drei bei Masters-1000-Turnieren, außerdem stand er in vier weiteren Endspielen.

Auf den Pariser Sandplätzen ist seine beidhändige Rückhand ein mögliches, wohl auch das einzige Erfolgsrezept gegen den Linkshänder Nadal, das hat Novak Djokovic in seiner Glanzzeit eindrucksvoll vorgeführt. Zverev wirkt auch immer austrainierter, mittlerweile sind am schlaksigen 1,98-m-Mann durchaus Muskelpakete erkennbar.

In Fünfsatzpartien hält er zwar noch bei einer 4:5-Bilanz, auch hat er es bei Grand Slams noch nie über das Achtelfinale hinaus geschafft. Doch Roland Garros ist erst sein zwölftes Antreten bei einem Major-Turnier. Zum Vergleich: Roger Federer gewann den ersten von 20 Grand-Slam-Titeln bei seinem 17. Major (Wimbledon 2003), er war so alt wie Zverev bei den Australian Open 2019 sein wird. „Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er in den nächsten zwei Jahren bei Grand Slams nicht gut spielt, könnt ihr zu mir kommen und sagen: 'Du verstehst nichts von Tennis'“, sagt Nadal über Zverev.

Auch im Vorjahr hatte Zverev eine beachtliche Sandplatzsaison hingelegt, ehe er in Paris in Runde eins gegen Fernando Verdasco unterging. Zum Duell mit Nadal kann es heuer erst im Finale kommen. Will er dorthin, muss er der Papierform nach im Viertelfinale Dominic Thiem aus dem Weg räumen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)