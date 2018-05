Was kommt nach Dominic Thiem?

Paris/Wien. Die French Open in Paris haben gerade erst begonnen, noch im Bewerb verbliebene österreichische Teilnehmer aber ließen sich schon am dritten Hauptbewerbstag an nur einer Hand abzählen. Neben Dominic Thiem im Einzel halten noch Alexander Peya und Oliver Marach im Doppel die rot-weiß-roten Fahnen hoch, österreichische Spielerinnen sucht man im Tableau vergeblich. Auch in der zweiten Turnierwoche, wenn die Juniorinnen und Junioren ins Geschehen eingreifen, wird der ÖTV keine Verstärkung erfahren. Wie schon zu Jahresbeginn bei den Australian Open hat sich kein Bursche oder Mädchen für das Grand-Slam-Turnier qualifiziert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2018)