French Open: Dominic Thiem steht im Achtelfinale

Etwas länger als erhofft hat sich Dominic Thiem mit dem 22-jährigen Römer Matteo Berrettini, Nummer 96 der Welt, aufhalten müssen. Das ließ schon Thiems Kaltstart, als er bei regnerischen Bedingungen auf Court 1 früh ein Break kassierte, vermuten. Am Ende siegte der Niederösterreicher (ATP 8) dennoch standesgemäß 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2 und zog in das Achtelfinale der French Open ein.

Vor allem im zweiten Durchgang hat der großgewachsene Italiener (1,93 m) Dampf gemacht. Berrettini zwang Thiem in ein Tiebreak, das der Außenseiter auch für sich entscheiden konnte (Thiems Tie-Break-Bilanz 2018: 9:6). In den Sätzen drei und vier wusste Berrettini den Grundschlägen des Österreichers aber immer weniger entgegenzusetzen. „Ich habe einen Fehlstart erwischt, ihn dann gut in der Hand gehabt. Im dritten und vierten Satz habe ich einen Gang zugelegt“, resümierte Thiem, der sein siebentes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge fixiert hat.

Sieben Doppelfehler und 41 unerzwungene Fehler (bei 30 Gewinnschlägen) wie gegen Berrettini werden am Sonntag aber entschieden zu viel sein. Auf Thiem wartet nun der viel zitierte Härtetest. Mit Kei Nishikori, der nach halbjähriger Verletzungspause (Handgelenk) im Februar sein Comeback gab und bereits wieder auf Weltranglistenplatz 21 vorgestoßen ist, bekommt es Thiem nicht nur mit einem ehemaligen Top-Fünf- Spieler zu tun, gegen den Japaner hat er bisher überhaupt noch keinen Satz gewinnen können. Auch nicht beim zweiten und bisher letzten Duell der beiden 2016 auf Sand in Rom.

"Leider für mich ist er fit"

„Bei ihm ist nur die Frage, ob er fit ist. Leider für mich ist er das zurzeit“, meinte Thiem. Tatsächlich hat Nishikori, spätestens seit seinem Finaleinzug bei den US Open 2014 einer der populärsten Sportler Asiens, in Paris nicht den Eindruck hinterlassen, als würde ihm das Handgelenk noch Probleme bereiten. „Ich fühle mich fast perfekt. Ich hatte eine gute Vorbereitung und einige gute Partien bevor ich hierher gekommen bin“, erzählte der Finalist von Monte Carlo (Niederlage gegen Rafael Nadal). „Mein erstes Ziel ist es, in die Top Ten zurückzukehren.“

Bei seinem Achtelfinaleinzug über Lyon-Finalist Gilles Simon hat der 28-Jährige jedenfalls Kräfte gespart (6:3, 6:1, 6:3). Zuvor hatte Nishikori gegen Lokalmatador Benoit Paire über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen müssen, der ATP-Statistik zufolge ist der Japaner allerdings jener Profi mit der derzeit besten Bilanz in Entscheidungsätzen (119:38).

Auch seine Setzung als Nummer 19 der French Open – Dominic Thiem ist die Nummer sieben des Turniers – sagt nur bedingt etwas über die Favoritenrolle in diesem Achtelfinalduell aus. Es ist ohnehin Nishikoris schlechteste Setzung bei einem Grand-Slam-Turnier seit Wimbledon 2012. „Er ist auf dem Weg zurück zu seiner Topform. Es wird sehr sehr schwierig“, erklärte Thiem.

