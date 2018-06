Österreichs Siegesserie in Roland Garros: Ein Trio sorgt für Furore

Paris/Wien. Österreichs Tennis erlebt bei den French Open in Paris einen kollektiven Höhenflug. Nachdem Alexander Peya (mit dem Kroaten Nikola Mektić) bereits am Samstag ins Doppel-Viertelfinale eingezogen war, legten am Sonntag Dominic Thiem und Oliver Marach nach. Der Steirer Marach, Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste, besiegte an der Seite des Kroaten Mate Pavić das Duo James Cerretani/Marcelo Arévalo (USA/ESA) mit 6:3, 3:6, 6:3.

Viertelfinalgegner von Marach/Pavić sind nun die Kolumbianer Juan Sebastián Cabal/Robert Farah, gegen die die Erfolgspaarung Ende Jänner im Finale der Australian Open triumphiert hatte. (cg)

French Open Ergebnisse

Damen-Achtelfinale: Putintsewa (KAZ) – Strýcová (CZE/26) 6:4, 6:3, Keys (USA/13) – Buzarnescu (ROU/31) 6:1, 6:4, Stephens (USA) – Kontaveit (EST/25) 6:2, 6:0.