French Open: Nadal und Del Potro fixieren Halbfinalduell

Rafael Nadal ist mit einiger Mühe erneut in das Halbfinale der Tennis-French-Open in Paris eingezogen. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann das am Mittwochabend wegen Regens abgebrochene und Donnerstag fortgesetzte Viertelfinal-Match gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

"Es war ein sehr schwieriges Match. Diego ist ein sehr guter Freund und ein sehr guter Spieler", sagte Nadal. "Nach der Regenpause habe ich viel besser gespielt, viel aggressiver. Auch morgen wird es wieder ein schweres Match", ergänzte er mit Blick auf das Halbfinale.

Dort trifft er am Freitag auf Juan Martin del Potro aus Argentinien, der sich gegen den Kroaten Marin Cilic 7:6 (5), 5:7, 6:3, 7:5 durchsetzte.

(APA/red.)