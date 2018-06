Dem Traum so nah wie nie zuvor

Paris/Wien. Dominic Thiem hat bei den French Open in Paris erstmals in seiner Karriere das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Niederösterreicher bezwang den italienischen Überraschungsmann Marco Cecchinato mit 7:5, 7:6 (10), 6:1 und trifft im Finale am Sonntag (15 Uhr, live in ORF2, Eurosport) auf den zehnfachen Champion Rafael Nadal oder den Argentinier Juan Martín del Potro (Spiel nach Redaktionsschluss). Die Tragweite dieses Erfolgs zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher: Erst einmal zuvor war ein Österreicher in das Endspiel eines der vier Grand-Slam-Turniere eingezogen, 1995 gewann Thomas Muster in Paris.

Thiem, der bereits in den vergangenen beiden Jahren das Halbfinale im Stade Roland Garros erreicht hatte, galt im Duell mit dem Weltranglisten-72. Cecchinato als Favorit. Der Italiener hatte vor seinem Erfolgslauf noch nie zuvor auch nur ein einziges Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen, in Paris aber verblüffte der Nobody aus Palermo die Szene mit Siegen über Pablo Carreño Busta (Nr. 11), David Goffin (Nr. 9) und Novak Djoković (Nr. 22). Seine unbekümmerte Spielweise stellte im Halbfinale auch Thiem lange Zeit vor Probleme, mit dem Gewinn des engen Tiebreaks im zweiten Satz aber war der Widerstand des 25-Jährigen gebrochen. Cecchinato glaubte fortan nicht mehr daran, drei Sätze in Serie gegen den Schützling von Günter Bresnik gewinnen zu können. Er hätte gewiss auch nicht mehr die notwendige Ausdauer mitgebracht, um den 24-Jährigen in einem Fünfsatzmatch niederzuringen. „Das Tiebreak im zweiten Satz“, meinte Thiem später auf dem Court Philippe Chatrier, „war der Schlüssel zum Erfolg, der Türöffner zum Finale. Danach hat Marco die Strapazen der letzten Tage gespürt.“

Thiem hatte wie schon in den Runden zuvor teils groß aufgespielt. Es hat den Anschein, als schieße sein Selbstvertrauen mit jedem gewonnenen Satz noch ein Stück weit in die Höhe. Gegen Cecchinato erwies sich der Aufschlag, dem es ansonsten oftmals an Konstanz fehlt, als große Stütze. Thiems Quote beim ersten Aufschlag betrug beachtliche 67 Prozent, in der Folge machte er zu 82 Prozent den Punkt (Cecchinato bei erstem Aufschlag zu 61 Prozent). 37 direkten Gewinnschlägen standen 26 unerzwungene Fehler gegenüber, Vorhand wie Rückhand funktionierten über weite Strecken, der Weltranglistenachte hat die Selbstverständlichkeiten in seinen Schlägen gefunden. Und: Er variiert geschickt, streut Stopps ein, wenn sie am wirkungsvollsten erscheinen, und sucht auch vermehrt den Weg ans Netz – damit begleitet sein Spiel eine gewisse Unberechenbarkeit.

Thiem verzichtete nach 2:17 Stunden und dem fixierten Finaleinzug auf große Jubelposen, er ließ sich weder rücklings auf den Court fallen noch setzte er zu Jubelsprüngen an. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, ich freue mich riesig, aber es ist erst das Finale“, sagte Thiem, dessen Unaufgeregtheit hervorzustreichen ist. Denn nach eigenem Empfinden hat Thiem in Paris noch nichts erreicht, der Finaleinzug stellt ihn nicht zufrieden. „Es ist noch ein Spiel zu absolvieren, das wahrscheinlich schwieriger nicht sein könnte. Aber ich fühle mich gut, und ich werde voller Adrenalin sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)