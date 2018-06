Dominic Thiem muss sich Superstar Nadal beugen

Dominic Thiem hat das Finale von Roland Garros nach hartem Kampf gegen den Spanier Rafael Nadal in drei Sätzen mit 4:6, 3:6 und 2:6 verloren. Dennoch kann der Niederösterreicher Paris mit erhobenen Haupt verlassen. Thiem zeigte in einem hochklassigen Match eine ansprechende Leistung. Das Spiel war enger als es das Ergebnis vermuten lässt.

Thiem verpasste es damit, die Wachablöse zu schaffen. Der Sand-"Prinz" war an diesem Tag (noch) nicht in der Lage, dem 32-jährigen Spanier in dessen "Wohnzimmer" die Show zu stehlen. Der Lyon-Sieger war mit zehn Siegen en suite in sein erstes Major-Finale gegangen, doch Sieg Nummer elf war Nadal eben auf diesem Court Philippe Chatrier vorbehalten. Trösten konnte sich Thiem mit einem Preisgeld in Höhe von 1,12 Mio. Euro (brutto). Er hat damit übrigens auch Thomas Muster in Sachen Karriere-Preisgeld überholt und hält bei nun 12,413 Mio. US-Dollar.

Für Nadal war es bereits sein insgesamt 17. Major-Titel, für den er ein Salär von 2,2 Mio. Euro bekam. "Unglaublich. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe ein tolles Match und sehr gut gespielt", sagte Nadal und an Thiem gewandt: "du hast tolle zwei Wochen gespielt. Ich bin froh, du bist einer der Spieler, die die Tour braucht."

Nadal weinte mit dem Pokal in der Hand, die fast 15.000 im Stadion dankten es ihm mit langen Ovationen. Thiem gratulierte Nadal. "Rafa, sehr gut gemacht. Was du geleistet hast, ist eine der außergewöhnlichsten Dinge, die ein Athlet je im Sport erreicht hat. Kompliment, unglaublich, bravo."

Über sich selbst befand Thiem: "Für mich waren es trotzdem zwei wunderbare Wochen." Und wieder zu Nadal: "Als du hier 2005 zum ersten Mal gewonnen hast, war ich elf Jahre alt. Ich hätte damals nie erwartet, dass ich hier einmal im Finale stehen würde und daher bin ich trotzdem glücklich."

