Roger Federer und Nike vor dem Aus?

Tennisstar Roger Federer und sein langjähriger Ausrüster Nike könnten schon bald getrennte Wege gehen. Das berichtet zumindest "Sportsenators.it". Dort heißt es, der 20-fache Grand-Slam-Sieger arbeite an einem 260-Millionen-Euro-Deal mit dem japanischen Ausrüster Uniqlo und werde schon in Wimbledon (ab 2. Juli) in neuem Gewand auftauchen.

Hintergrund sei, dass der Zehnjahres-Vertrag, den Federer 2008 für kolportierte 100 Millionen Dollar mit Nike eingegangen ist, im März ausgelaufen ist und Verhandlungen über eine Verlängerung bisher ergebnislos geblieben seien. Nun soll Uniqlo einspringen. Die Japaner haben bereits Kei Nishikori unter Vertrag und haben bis vor kurzem auch Novak Djokovic (aktuell Lacoste) ausgestattet.

Zwei Haken hat die Sache allerdings: Dem Vernehmen nach hält Nike, das den Schweizer seit 1998 einkleidet, auch die Rechte an Federers eigener "RF"-Linie. Außerdem stellt Uniqlo bisher keine Tennisschuhe her.

Federer: "Verhandlungen am Laufen"

Von Federers Management - 2013 verließ er den Sportvermarkter IMG und machte sich mit seinem Manager Tony Godsick und der Agentur "Team 8" selbstständig - gibt es keine Stellungnahme. In Stuttgart, wo Federer am Mittwoch wieder ins Turniergeschehen eingreifen wird, erklärte er am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz: "Sicher sind das Gerüchte. Was kein Gerücht ist, ist, dass mein Nike-Vertrag schon seit März vorbei ist und dementsprechend sind da Verhandlungen am Laufen, da gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Wenn es etwas geben würde, würde ich euch natürlich informieren."

Zu den Sponsoren des 36-Jährigen gehören unter anderen Mercedes, Rolex, Moët & Chandon, Lindt und Credit Suisse. "Forbes" zufolge sollen ihm seine Werbeverträge allein im Vorjahr 65 Millionen Dollar eingebracht haben.

Am Mittwoch bestreitet Federer, der wie schon im Vorjahr die Sandplatzsaison ausgelassen hat, beim Rasenturnier in Stuttgart nach einem Freilos seine Auftaktpartie.

(red.)