Roger Federer: Zuerst die Nummer 1, dann der 100. Titel

Stuttgart/Halle. Mit dem Premierentitel in Stuttgart hat Superstar Roger Federer seine grandiose Rückkehr auf die Tennis-Bühne gekrönt. Gleich bei seinem ersten Auftritt nach seiner mehr als zweimonatigen Turnier-Abstinenz schaffte der nimmermüde Rekord-Grand-Slam-Sieger (20 Titel) den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste. Dafür reichte schon der erstmalige Einzug ins Endspiel des Rasen-Turniers, im Finale bezwang der 36-Jährige den Kanadier Milos Raonic mit 6:4, 7:6. „Es ist ein gutes Gefühl, die Nummer eins der Welt zu sein, logisch“, sagte Federer, dessen Vorsprung auf Rafael Nadal 150 Punkte beträgt.

Federers Routine, nur ausgewählte Turniere zu bestreiten und wie im Vorjahr auf die komplette Sandplatzsaison zu verzichten, hat sich abermals bezahlt gemacht. 81 Tage hatte der Familienvater vor seinem Auftritt in Stuttgart kein offizielles Match bestritten. „Ich kann mich nicht beschweren. Es ist alles sehr positiv für mich.“ Diese Woche tritt Federer wie auch Dominic Thiem beim ATP-500-Turnier in Halle an, danach liegt der Fokus auf dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon, das am 2. Juli beginnt. Gewinnt der gebürtige Basler diese Woche auch in Halle, könnte er an der Church Road seinen insgesamt 100. Titel feiern.

Indes hofft der Steirer Edwin Weindorfer, Veranstalter des Turniers in Stuttgart, Federer heuer nicht zum letzten Mal begrüßt zu haben. „Wir haben keine Vereinbarung mit Roger Federer für das Jahr 2019“, sagte Weindorfer am Sonntag. Er hofft aber, den Schweizer auch kommendes Jahr wieder für das Wimbledon-Vorbereitungsturnier gewinnen zu können: „Ich glaube, dass er sich hier extrem wohlfühlt.“ (ag./cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2018)