Sensation in Wimbledon: Novak schlägt Top-20-Spieler

Dennis Novak, der sich mit drei Siegen durch die Qualifikation gekämpft hatte, gewann mit 6:4, 6:2, 6:7, 3:6, 6:2 und steht damit erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Im Tiebreak des dritten Satzes hatte Novak noch zwei Matchbälle vergeben.

In der Runde der letzten 32 trifft der 24-Jährige am Freitag auf den an Position 13 gesetzten Kanadier Milos Raonic, der beim 7:6, 7:6, 7:6 gegen den Australier John Millman 34 Asse schlug. Selbst im Falle einer Niederlage würde sich Novak unter die Top 130 der Weltrangliste verbessern, bezwingt er Raonic, würde er den Top 100 nahe kommen.

(cg)