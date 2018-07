Wimbledon-Sensationsmann Novak erhält Kitzbühel-Wildcard

„Dennis hat in den zurückliegenden Wochen sehr gutes Tennis gezeigt, befindet sich in einem Karrierehoch und hat sich die Wildcard aufgrund seiner derzeitigen Performance mehr als verdient“, erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Beim Kitzbüheler Traditionsturnier, das Novak zu einem seiner Lieblingsturniere auf Sand zählt, schlug der 24-Jährige bereits fünfmal auf, zweimal wurde er von den Veranstaltern in der Vergangenheit mit einem Freilos ausgestattet. 2015 zeigte der Niederösterreicher seine bisher beste Performance in der Gamsstadt und scheiterte im Achtelfinale am Italiener Fabio Fognini. Im Doppel-Bewerb schrammte Novak an der Seite seines besten Freundes Dominic Thiem 2016 nur knapp am Turniersieg in Kitzbühel vorbei.

(APA)