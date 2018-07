Dennis Novak: Das ewige Talent tritt den verspäteten Beweis an

Tennis ist ein schnelllebiger Sport. Selbst außergewöhnliche Siege lassen sich nicht lange genießen, also stand Dennis Novak am Donnerstag schon wieder auf dem Trainingsplatz. Der Fünfsatzerfolg gegen den Weltranglisten-19. Lucas Pouille hatte dem Niederösterreich tags zuvor ein „unglaubliches Gefühl“ beschert, „jeder träumt davon, einmal in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.“ Für Novak ist es eine Premiere, am Freitag (Spielbeginn ab 12.30 Uhr, live in Sky) wartet mit dem Kanadier Milos Raonic die Nummer 32 der Weltrangliste.

("Die Presse", Printausgabe 06.07.2018)