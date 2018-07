Wimbledon: Unantastbar auf dem heiligen Rasen

London. „Wenn du keinen richtig guten Aufschlag hast, kannst du dich hier nicht sicher fühlen“, brachte es Rafael Nadal auf den Punkt. Der schnelle Rasen in Wimbledon bevorteilt seit jeher die starken Aufschläger und vor allem diejenigen, die auch den so wichtigen ersten Schlag nach dem Service beherrschen.

Roger Federer etwa darf sich weiterhin sehr sicher fühlen. Der Schweizer hat im All England Club nun 81 Aufschlagspiele in Folge gewonnen, zuletzt gebreakt wurde er im Halbfinale des Vorjahres von Tomas Berdych. Am gestrigen „Manic Monday“, wo nach dem traditionell spielfreien Sonntag alle Achtelfinalpartien angesetzt waren, musste Federer zum ersten Mal überhaupt bei seiner Mission Titelverteidigung Breakbälle abwehren. Das Kunststück, sich heuer in Wimbledon die erste Chance gegen die Nummer eins zu erspielen, gelang Adrian Mannarino – im ersten Satz beim Stand von 0:5 aus Sicht des Franzosen.

Der Breakball wurde freilich abgewehrt, es sollten noch drei weitere im dritten Satz folgen, auch sie blieben ungenutzt. So siegte Federer souverän 6:0, 7:5, 6:4, stellte im direkten Duell mit dem Weltranglisten-24. auf 6:0 und 15:1 Sätze. In seinen vier Best-of-five-Partien in Wimbledon hat er noch keinen Satz abgegeben, saisonübergreifend hält Federer bei 32 gewonnen Durchgängen in Folge. Bis ins Viertelfinale, seinem 52. auf Major-Ebene hat der 36-Jährige nur sechs Stunden und acht Minuten auf dem Platz verbracht. Die nächste Hürde auf dem Weg zum neunten Wimbledon-Titel lautet am Mittwoch Kevin Anderson oder Gael Monfils.

Debakel der Weltspitze

Bei den Damen hat sich mit Karolina Pliskova nun auch die letzte verbliebene Spielerin aus den Top Ten der Setzliste verabschiedet. Die Nummer acht der Welt aus Tschechien unterlag Kiki Bertens (NED, WTA 20) 3:6, 6:7 (1). Erstmals in der Wimbledon-Geschichte steht keine der besten zehn Spielerinnen im Viertelfinale. (joe)

Ergebnisse Wimbledon

Damen, Achtelfinale: Serena Williams (USA-25) – Jewgenija Rodina (RUS) 6:2, 6:2. Angelique Kerber (GER-11) – Belinda Bencic (SUI) 6:3, 7:6 (5). Julia Görges (GER-13) – Donna Vekic (CRO) 6:3, 6:2. Kiki Bertens (NED-20) – Karolina Pliskova (CZE-7) 6:3, 7:6 (1). Jelena Ostapenko (LAT-12) – Aliaksandra Sasnowitsch (BLR) 7:6 (4), 6:0. Dominika Cibulkova (SVK) – Hsieh Su-Wei (TPE) 6:4, 6:1. Camila Giorgi (ITA) – Jekaterina Makarowa (RUS) 6:3, 6:4. Daria Kasatkina (RUS-14) – Alison Van Uytvanck (BEL) 6:7 (6), 6:3, 6:2.

Herren Achtelfinale: Milos Raonic (CAN-13) – Mackenzie McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:2.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)