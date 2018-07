Thiem und seine Liebe zu Hamburg

Hamburg. Dominic Thiem meldete sich beim ATP-Turnier auf dem Hamburger Rothenbaum siegreich zurück. Der 24-jährige ÖTV-Star, Weltranglisten-Achte und Turnierfavorit setzte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet (19, Linkshänder) in 1:22 Stunden mit 6:4, 6:2 durch. Am Donnerstag trifft Thiem im Achtelfinale auf John Millman (AUS), die Nr. 50 der Welt.

„Ich bin komplett frisch und habe wirklich gut trainiert“, sagte Thiem. Er hoffte, vor dem „Höhenauftritt“ in Kitzbühel auch seine weiteren Partien auf Meeresniveau souverän zu absolvieren. „Die Bedingungen und Bälle hier taugen mir extrem. Ich hoffe, noch einen Tag gut zu trainieren und dann weiter so spielen zu können.“

Und jetzt: John Millman

Millman dürfte heute eine etwas härtere Aufgabe werden, auch wenn Thiem im direkten Vergleich 2:0 in Führung liegt. 2016 hatte er den Australier aus Brisbane sowohl in Cincinnati als auch bei den US Open in Ney York (fünf Sätze) besiegt.

Das einzige Sandplatz-Duell bisher gab es kurioserweise erst vergangenes Wochenende in der deutschen Bundesliga. Beim Derby zwischen Grün-Weiß Mannheim und dem TC Weinheim hatte sich der für Mannheim spielende Thiem erst im Champions Tiebreak mit 5:7, 6:4, 10:8 durchgesetzt. Ein Vorteil, auch in Hamburg? Thiem: „Mir gefällt Hamburg, es ist eine wirklich tolle Stadt. Mir taugt der Center Court, ich mag die Bedingungen, auch wenn die Bälle schwer sind und der Platz langsam.“

Österreichs Nummer zwei im ATP-Ranking, Gerald Melzer, musste beim Challenger in Padua aufgeben. Der Niederösterreicher wurde beim Stand von 5:1 gegen den Serben Miljan Zekić von einem Bänderriss im Knöchel gestoppt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2018)