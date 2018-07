Dominic Thiem: Positiver Zukunftsblick

Kitzbühel. In Kitzbühel hofft das Publikum am Mittwoch (nicht vor 18 Uhr, live ORF Sport plus) auf den Beginn der Thiem-Festspiele. Zum siebten Mal startet Lokalmatador Dominic Thiem den Versuch, erstmals in der Gamsstadt bzw. überhaupt bei einem Heimturnier zu triumphieren. Gegner im Achtelfinale ist entweder sein Landsmann Sebastian Ofner oder der Slowake Martin Kližan (Partie nach Redaktionsschluss). Im Sog der rot-weiß-roten Nummer eins klettern immer mehr heimische Nachwuchsprofis im Ranking nach oben. Jurij Rodionov, der in Kitzbühel sein Tourdebüt gegeben hat, ist nur das jüngste Beispiel. Der 19-Jährige hat sein Ranking seit Jahresbeginn halbiert und sein erstes Challenger-Turnier gewonnen. „Der Weg geht nur nach oben“, sagte Rodionov und hat seine zu Jahresbeginn ausgegebene Zielvorstellung Top 250 mittlerweile auf 200 korrigiert. „Das Ziel für 2019 wäre, in die Top 100 zu kommen, aber da wartet noch eine Menge davor.“

Einen Schub nach oben hat auch Dennis Novak, der heute auf den als Nummer acht gesetzten Serben Dušan Lajović trifft, gemacht. Der 24-jährige Freund von Thiem steht nach seinem sensationellen Drittrunden-Einzug als Qualifikant in Wimbledon aktuell auf Platz 136. Der Blick auf die Weltrangliste ist für den Schützling von Günter Bresnik und Wolfgang Thiem aber nebensächlich. „Ich will mir keine Ranking-Ziele mehr setzen. Ich will nur gesund und fit bleiben, gut spielen, und dann kommen die Resultate von selbst“, sagte Novak.

Aushängeschild Thiem registriert die positive Entwicklung der zweiten Garde mit großer Zufriedenheit. „Ich freue mich über jeden einzelnen Erfolg von allen. Ich glaube, dass es gut ausschaut für die Zukunft.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)