Daviscup neu: Widerstand gegen Reform

London. Der Tennis-Weltverband ITF hat das neue Format des Daviscups als einwöchigen Bewerb mit der Premiere im November 2019 fix eingeplant. Die von Fußballstar Gerard Piqué (FC Barcelona) gegründete Investmentgruppe Kosmos will für einen 25-Jahres-Vertrag für das Tennis-World-Cup-Finale drei Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.

Australien und Europa stehen dem Plan wegen mangelnder Transparenz negativ gegenüber. Der australische Verband kündigte an, bei der Sitzung ab 13. August in Orlando gegen die Neuerung zu stimmen. Die ITF verteidigte hingegen die Pläne. „Die Reformen sichern den Daviscup für lange Zeit ab und die Einnahmen sind wichtig für die Entwicklung des Tennissports“, erklärte der Verband in einer Stellungnahme.

Australien würde ein von der ATP propagiertes Turnier, den World Team Cup mit 24 Mannschaften und 15 Millionen Dollar Preisgeld, im Vorfeld der Australian Open im Jänner bevorzugen. Europas Verband verlautete, ihm sei unklar, wie Kosmos die angekündigte Summe von 120 Millionen pro Jahr aufbringen will.

Das neue Format sieht statt der derzeit vier Daviscup-Wochen pro Saison nur noch eine Qualifikation nach den Australian Open und eine Finalwoche nach dem ATP-Masters vor. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)