Thiem verpatzt in Kanada Rückkehr zum Hartplatz-Tennis

Dominic Thiem hat seine Rückkehr zum Hartplatz-Tennis verpatzt. Der Weltranglisten-Achte musste sich nach einem Freilos beim Masters-1000-Turnier in Toronto in der zweiten Runde am Mittwoch dem Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6,6(6):7 geschlagen geben. Damit bezog der Niederösterreicher beim fünften Antreten in Kanada - der Schauplatz wechselt zwischen Montreal und Toronto - die fünfte Niederlage.

Gesundheitlich etwas angeschlagen, musste Thiem gegen den zuletzt stark spielenden Tsitsipas wie zuletzt in Kitzbühel (Sand) eine Auftaktniederlage hinnehmen. Der 19-jährige Grieche hat bereits einige Matches auf Hartplatz bestritten, war vergangene Woche in Washington im Halbfinale, und dominierte gegen die Nummer sieben des Turniers. Der Weltranglisten-27. schaffte ein Break zum 3:1 und ließ im ersten Satz bei eigenem Aufschlag keine einzige Chance Thiems zu.

Nach einer längeren Regenunterbrechung bei 6:3,1:1 für Tsitsipas gelang es Thiem nicht, das Ruder herumzureißen. Nach 1:21 Stunden Spielzeit ging einer der Aufsteiger der Saison als Sieger vom Platz und verkürzte in den Duellen mit dem ÖTV-Daviscupper auf 2:3. Für Thiem geht es kommende Woche beim einem weiteren Masters-1000-Turnier in Cincinnati weiter.

(APA)