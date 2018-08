Dominic Thiem: Virus störte die Vorbereitung

Nach dem frühen Aus in Kitzbühel nach Toronto gereist, störte ein Virus die Vorbereitung auf das Masters-1000-Turnier. Zudem wartete ein Gegner mit viel Spielpraxis und Selbstvertrauen. "In dieser Form ist es sehr schwierig, gegen Stefanos Tsitsipas zu bestehen", sagte Thiem nach der 3:6,6:7-Niederlage.

Ein Tag Fieber, dazu der Jetlag, das habe ihn körperlich zurückgeworfen, erklärte Thiem. So sei nur am Vortag ein einstündiges Training möglich gewesen. "Er ist top in Form und ich bin nicht zu hundert Prozent gut drauf. Im Endeffekt ist das zuwenig gegen so einen Gegner", betonte der ÖTV-Daviscupper.

Der 19-jährige Grieche ist einer der Aufsteiger der Saison. Vergangene Woche stand er in Washington auf Hartplatz im Halbfinale, das er gegen den späteren Turniersieger Alexander Zverev verlor. In Toronto trifft Tsitsipas nun in seinem ersten Achtelfinale bei einem Turnier dieser Kategorie auf den Serben Novak Djokovic.

Nächste Station Cincinnati

"Ich habe gespürt, dass ich heute stärker bin als er", sagte der aggressiv spielende Tsitsipas. "Das Selbstvertrauen hat eine wichtige Rolle gespielt." Er gewann beim ersten Aufschlag 95 Prozent seiner Punkte und ließ keine einzige Breakchance des Niederösterreichers zu. Dieser kassierte im fünften Duell (alle heuer) die zweite Niederlage und muss auch nach dem fünften Antreten auf den ersten Sieg in Kanada (Toronto oder Montreal) warten.

Thiem wollte am Donnerstag noch in Toronto wieder mit vollem Training beginnen und das ab Freitag in Cincinnati fortsetzen. "Ich hoffe auf eine gute Vorbereitung in Cincinnati", sagte der Weltranglisten-Achte. Im Vorjahr hatte er in Ohio als Nummer drei gesetzt das Viertelfinale erreicht.

