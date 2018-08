Der vielversprechende Blick in die Zukunft

Hinter dem Weltranglistenachten Dominic Thiem schicken sich derzeit gleich mehrere österreichische Herren an, in der Weltrangliste neue Sphären zu erreichen. Seit Montag ist Dennis Novak erstmals in seiner Karriere die Nummer zwei des Landes, der 24-jährige Niederösterreicher hat mit seinem Vorstoß in die dritte Runde von Wimbledon aufgezeigt und in den vergangenen Monaten auch auf Challenger-Ebene mehr Konstanz bewiesen. Als 134. der Rangliste sind die Top 100 zumindest schon einmal in Sichtweite.

Gerald Melzer (ATP 137) spielt eine durchwachsene Saison und hatte zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, mit 28 Jahren hat der jüngere Bruder von Jürgen Melzer aber immer noch die Aussicht auf Erfolge. Aktuelle Nummer vier ist Sebastian Ofner (ATP 210). Der Steirer, 22, schrieb im Vorjahr in Wimbledon (3. Runde) und Kitzbühel (Halbfinale) Schlagzeilen, konnte die hohen Erwartungen anschließend aber nicht zur Gänze erfüllen. Dass Ofner jederzeit für eine Siegesserie gut ist, bewies er vor wenigen Wochen in Astana, wo er seinen ersten Challengertitel gewinnen konnte. Das Potenzial für die Top 100 hat Ofner allemal.

Starke Leistungen zeigte zuletzt auch der 22-jährige Lucas Miedler. Mit vier Future-Titeln und zwei -Finali sowie zuletzt dem Challenger-Endspiel in Winnipeg arbeitete er sich im Juli bis auf Platz 221 vor, aktuell ist er 226. – zu Jahresbeginn stand Miedler noch auf Position 396. Der bereits 27-jährige Maximilian Neuchrist spielt ebenfalls die beste Saison seiner Karriere, er ist 253., war zu Jahresbeginn noch 408. Knapp dahinter ist Jurij Rodionov als 260. derzeit noch die Nummer sieben in Österreich.

Auch Thiem hat die Erfolge seiner Landsleute registriert und meinte am Rande des ATP-Turniers in Kitzbühel: „Ich freue mich über jeden einzelnen Erfolg von allen. Für das österreichische Tennis kann es nur ideal sein, wenn so viele Spieler wie möglich Siege feiern. Ich glaube, dass es gut ausschaut für die Zukunft.“ Wichtig für einen weiteren Aufschwung des rot-weiß-roten Tennissports wäre auch die Rückkehr in die Daviscup-Weltgruppe der 16 besten Nationen. Dafür ist in der Relegation von 14. bis 16. September in Graz ein Sieg gegen Australien nötig.

Aktuell würde das fünfköpfige ÖTV-Team voraussichtlich aus Thiem, Novak, Gerald Melzer sowie den Doppel-Spezialisten Oliver Marach und Alexander Peya bestehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)