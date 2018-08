Die Fortsetzung einer hartnäckigen Krise

Cincinnati/Wien. Dominic Thiem hat seit seinem Einzug ins Finale der French Open in Paris Anfang Juni nur drei Matches gewonnen, das sind die harten Fakten. Die ernüchternde Bilanz: Achtelfinale in Halle, Aufgabe in der ersten Runde von Wimbledon, Viertelfinale in Hamburg, Auftakt-Aus in Kitzbühel und Toronto.

Am Dienstag musste Thiem gesundheitsbedingt auch noch für das ATP-1000-Turnier in Cincinnati absagen, eine „typische Verkühlung“ zwang ihn dazu. Das Immunsystem des 24-Jährigen sei „generell irgendwie im Eimer zurzeit“, erklärte der Schützling von Günter Bresnik, der vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (ab 27. August) nur ein einziges Match in Übersee (Zweisatz-Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas in Toronto) in den Beinen hat. Schlechter ist die Vorbereitung auf die US Open noch nie verlaufen, die vergangenen Wochen werden auch Auswirkungen auf die Weltrangliste haben.

Nach Cincinnati, wo Thiem aus dem Vorjahr ein Viertelfinale zu verteidigen hatte, wird der Niederösterreicher seinen achten Platz verlieren, von Novak Djokovic überholt werden. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Setzliste bei den US Open, wo Thiem als voraussichtliche Nummer neun bereits vor dem Viertelfinale auf einen Top-8-Spieler treffen könnte. Auch die Qualifikation für das Saisonfinale der Top 8 steht auf dem Spiel, momentan ist Thiem im „Race to London“ noch Achter. (cg)

