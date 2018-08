Novak eröffnet US Open gegen Paire, Duell mit Federer winkt

Tennisprofi Dennis Novak hat nach geschaffter Qualifikation für die US Open den Franzosen Benoit Paire als Erstrundengegner zugelost bekommen. Der 24-jährige Niederösterreicher (ATP-140.) trifft erstmals auf den fünf Jahre älteren Wahl-Schweizer (ATP-55.), der als bestes Resultat beim Grand-Slam-Turnier in New York ein Achtelfinale aufzuweisen hat (2015).

Novak war im Vorjahr bei seinem US-Open-Debüt Debüt in der ersten Quali-Runde gescheitert. Gewinnt er gegen Paire, dann wäre ein Duell mit dem als Nummer zwei gesetzten Schweizer Roger Federer möglich. Erster Gegner des Rekordgewinners von 20 Grand-Slam-Turnieren ist der Japaner Yoshihito Nishioka (ATP-177.). Federer spielt um seinen sechsten Titel in Flushing Meadows, den ersten seit 2008.

(APA)