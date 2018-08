US Open: Ein Blitzstart macht Lust auf mehr

Wien/New York. Er mag die Nummer neun der Tenniswelt sein, aber Dominic Thiem ist keiner, der seine Gegner in den Auftaktrunden wegzuschießen vermag. Dafür ist erstens die Leistungsdichte bei der ATP-Tour zu hoch, und zweitens kämpft der Niederösterreicher mehr als andere mit Reisestrapazen und Jetlag, wie er selbst erklärt hat. Dennoch, bei Grand-Slam-Turnieren hat sich Thiem zuletzt nicht lang mit den ersten Runden aufgehalten. Mit Ausnahme einer verletzungsbedingten Aufgabe in Wimbledon hat er seine jüngsten sechs Auftaktpartien ohne Satzverlust gewonnen.

Bei den US Open machte er nun mit dem Bosnier Mirza Bašić (ATP 81) kurzen Prozess, siegte in 90 Minuten 6:3, 6:1, 6:4 und erklärte: „Sicher meine beste Erstrundenpartie bei einem Grand Slam, die ich bis jetzt gespielt habe.“ Dass Roberto Bautista Agut (ATP 22), gegen den Thiem seine bisher letzte Auftaktniederlage bei einem Major kassiert hat (Melbourne 2015) und der in New York der Papierform nach sein erster gesetzter Gegner gewesen wäre, bereits an Jason Kubler (ATP 98) gescheitert ist, hat der Österreicher notiert. „Bei Bautista war ich überrascht, weil ich mit ihm trainiert habe. Da hat er wirklich gut gespielt.“

In der zweiten Runde trifft Thiem heute wie erwartet auf Steve Johnson (ATP31). Den Wien-Finalisten von 2015 kennt er als gelegentlichen Doppel-Partner (Halle, Rom) gut, im direkten Duell mit dem Kalifornier führt er 2:1. „Er serviert sehr gut, hat eine richtig gute Vorhand, und ist ein unfassbarer Athlet. Ich glaube, er hat die größten Oberschenkel im ganzen Tenniszirkus.“ Heuer erwies sich Johnson zudem als Spezialist für die US-Courts, er verteidigte seinen Titel in Houston (Sand), gewann in Newport (Rasen) und stand am Wochenende im Finale von Winston-Salem (Hartplatz). Die Setzung bei den US Open hat er nur knapp verpasst. Große Schwachstelle des 28-Jährigen ist die Rückhand. „Das Rezept wird sein, viel über die Rückhand zu spielen, den Schlag lang zu ,massieren‘“, meinte Thiem.

„Einfach fast perfekt“

Nach einer hartnäckigen Verkühlung ist die Zuversicht beim Weltranglistenneunten zurück. „Ich bin schnell wieder in körperliche Topverfassung gekommen. Ich spiele hier immer gut. Die Plätze taugen mir sehr da, und der Ball auch. Die Pennbälle (bei einigen Turnieren davor, Anm.) sind ja für die Mülltonne, der Wilson-Ball ist super.“

Auftaktgegner Bašić, der nun die fünfte Erstrundenniederlage in den jüngsten Turnieren kassierte, war zwar noch kein Prüfstein, 13Asse, 39 Winner und nur eine gegnerische Breakchance aber sind als Ansage zu verstehen. Immerhin war es Thiems erster Sieg bei der zuvor unglücklich verlaufenen US-Hartplatztour. „Da gibt es nichts zu rütteln: Nach dem Verlauf der letzten Wochen ist das für mich einfach fast perfekt“, meinte Coach Günter Bresnik. (joe)



US Open Ergebnisse

1. Runde: Rafael Nadal (ESP-1) – David Ferrer (ESP) 6:3, 3:4 Aufgabe Ferrer. Juan Martín Del Potro (ARG-3) – Donald Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4. Kevin Anderson (RSA-5) – Ryan Harrison (USA) 7:6 (4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4. Stefanos Tsitsipas (GRE-15) – Tommy Robredo (ESP) 6:3, 7:6 (1), 6:4. Steve Johnson (USA) – Denis Istomin (UZB) 6:3, 7:6 (6), 6:3. Andy Murray (GBR) – James Duckworth (AUS) 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3. Stan Wawrinka (SUI) – Grigor Dimitrow (BUL-8) 6:3, 6:2, 7:5.

