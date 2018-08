Tennis: Lernen in New York, ernten in Graz

NewYork/Wien. Die Dichte im Herrentennis, und das ist keine neue Erkenntnis, ist auffällig hoch. Ein Beispiel dafür lieferte am Dienstag auch das Erstrundenspiel der US Open zwischen Benoît Paire, dem Weltranglisten-56., und Dennis Novak, der Nummer140. Ein merkbarer Qualitätsunterschied war nicht zu erkennen. Paire, vor zweieinhalb Jahren sogar die Nummer18, wurde vom niederösterreichischen Qualifikanten und New-York-Debütanten über drei Stunden voll gefordert, siegte letztlich knapp mit 7:6 (6), 3:6, 7:5, 7:6 (5) und erspielte sich damit ein Zweitrundenduell mit Roger Federer.

Novak boten sich an seinem 25.Geburtstag etliche Chancen, allein im ersten Satz führte er drei Mal mit Break und servierte bei 5:4 auf den Satzgewinn. Der Rechtshänder ließ diese Möglichkeit aber genauso ungenutzt wie im vierten Satz, als er ebenfalls beim Stand von 5:4 ein Break kassierte. „Die Partie war mehr als zu gewinnen, aber wenn man die Chancen nicht nutzt, dann hat man es auch nicht verdient“, so Novak, der seine schwache Aufschlagleistung beklagte, insgesamt zwölf Doppelfehler fabrizierte. „Das war der Schlüssel. Ich kann mir das selbst nicht erklären, im Training hat der Aufschlag gut funktioniert.“

Spielerisch fiel Novak im Vergleich mit Paire im gesamten Match nicht ab. „Wenn du ihm zuschaust, hast du das Gefühl, er ist voll dabei. Das ist kein Qualifikant, der da reinschnuppert, sondern einer, der wirkt, als ob er das ganze Jahr auf der Tour spielt“, befand Headcoach Günter Bresnik.

Vom 14. bis 16. September wird Novak im Weltgruppen-Play-off gegen Australien in Graz Teil der fünfköpfigen ÖTV-Auswahl sein. Die in New York gesammelten Erfahrungen sollten ihm dann auch bei einem möglichen Match gegen Nick Kyrgios helfen. „Ich freue mich extrem auf diesen Daviscup.“ (cg)

