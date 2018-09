Das frühe Aus der Favoritinnen

New York. Diese Zahl lässt aufhorchen: nach der ersten Turnierwoche bei den US Open sind von den besten zehn Spielerinnen der Tenniswelt sieben ausgeschieden. Ein Novum ist es nicht; im Gegenteil. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort, auch in Wimbledon sind die Favoritinnen früh gescheitert. Keine Top-Ten-Spielerin hat in London das Viertelfinale erreicht.

In New York erwischte es neben Deutschlands Hoffnungsträgerinnen Angelique Kerber (Nr.4) und Julia Görges (9) in einer der ersten drei Runden Simona Halep (RUM/1), Caroline Wozniacki (DEN/2), Petra Kvitová (TCH/5), Caroline Garcia (FRA/6) und Jelena Ostapenko (LAT/10).

Titelverteidigerin Sloane Stephens (USA/3) steht dagegen ebenso im Achtelfinale wie Elina Switolina (UKR/7) und Karolína Plíšková (TCH/8). Als Topfavoritin gilt aber Serena Williams (USA/17), die sich ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Olympia wieder der Bestform nähert. In Wimbledon hat die 36-Jährige das Finale erreicht.

Bei den vergangenen sieben Grand-Slam-Turnieren gab es stets verschiedene Siegerinnen. Williams, Ostapenko, Garbiñe Muguruza (ESP), Stephens, Wozniacki, Halep und Kerber triumphierten jeweils. Im Herrentennis läuft das ganz anders ab. Hier teilten sich fünf Spieler – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Andy Murray und Stan Wawrinka – gleich 54 der letzten 57 Major-Titel auf.

Nachtarbeiter Čilić

Ein Ausnahmekönner, der diese Phalanx 2014 durchbrechen konnte, ist der Kroate Marin Čilić. Er gilt nicht erst seit diesem Triumph als New-York-Spezialist, auch 2018 unternimmt er alles, um seinen Erfolg zu wiederholen. Nach einem Marathonmatch – dessen Matchball um 2.22 Uhr Ortszeit verwandelt wurde – steht er im Achtelfinale. Er bezwang Australiens 19-jähriges Toptalent Alex De Minaur 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5. Čilić ist Nachtarbeit aber gewöhnt: Das US-Open-Finale 2014 endete um 02.26 Uhr. Die junge Spielergeneration aber hat bei den US Open erneut einen Rückschlag erlitten. Alexander Zverev scheiterte nach unter anderem 53 unerzwungenen Fehlern mit 7:6, 4:6, 1:6, 3:6 an seinem deutschen Landsmann Philipp Kohlschreiber. „Er bewegt sich nicht gut am Netz“, meinte der 34-Jährige, nachdem er seinem Gegner mit variantenreichem Winkelspiel die Schneid abgekauft hatte. Für Zverev, der kurz vor dem Turnier Ivan Lendl als „Supercoach“ in sein Team geholt hat, bleiben die vier Grand-Slam-Turniere in seiner noch sehr jungen Karriere weiterhin der Knackpunkt. Das bisher beste Resultat des 21-Jährigen war das Viertelfinale bei den French Open in diesem Jahr, als er gegen Dominic Thiem verlor. Man könne sich von der Verpflichtung Lendls nicht sofort Resultate erwarten, meinte Zverev nach der Partie. „Das ist ein Prozess. Ich glaube, die Ergebnisse werden nächstes Jahr kommen.“

Der talentierte wie launenhafte Australier Nick Kyrgios fand gegen Federer, 37, kein Rezept und erhielt bei dem 6:4, 6:1, 7:5 von dem 14 Jahre älteren Schweizer eine etwas verlängerte Lehrstunde (1:44Stunden). „Er war viel zu gut“, erkannte das Enfant terrible an. Federer zeigte dabei den Schlag des Turniers, als er einen seitlich gespielten Stopp seines Gegners neben dem Netzpfosten vorbei und weit außerhalb des Platzes flach ins gegnerische Feld schlug. „Der erste Satz war der Schlüssel. Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe, und es in drei Sätzen war. Ich habe sehr gut gespielt“, resümierte Federer. Der Schweizer trifft nun auf einen möglichen Davis-Cup-Kandidaten für Graz gegen Österreich: Dan Millman. (red.)

US OPEN 3. Runde

Herren: Roger Federer (SUI-2) – Nick Kyrgios (AUS-30) 6:4, 6:1, 7:5, Marin Čilić (CRO-7) – Alex De Minaur (AUS) 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5, Novak Djoković (SRB-6) – Richard Gasquet (FRA-26) 6:2, 6:3, 6:3, David Goffin (BEL-10) – Jan-Lennard Struff (GER) 6:4, 6:1, 7:6 (4), Kei Nishikori (JPN-21) – Diego Schwartzman (ARG-13) 6:4, 6:4, 5:7, 6:1, Philipp Kohlschreiber (GER) – Alexander Zverev (GER-4) 6:7 (1), 6:4, 6:1, 6:3 João Sousa (POR) – Lucas Pouille (FRA-17) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (4), 7:6 (5).

Damen: Naomi Ōsaka (JPN-20) – Aljaksandra Sasnowitsch (BLR) 6:0, 6:0, Dominika Cibulková (SVK-29) – Angelique Kerber (GER-4) 3:6, 6:3, 6:3, Carla Suárez Navarro (ESP-30) – Caroline Garcia (FRA-6) 5:7, 6:4, 7:6 (4), Lesja Zurenko (UKR) – Kateřina Siniaková (CZE) 6:4, 6:0, Markéta Vondroušová (CZE) – Kiki Bertens (NED-13) 7:6 (4), 2:6, 7:6 (1) Madison Keys (USA-14) – Aleksandra Krunić (SRB) 4:6, 6:1, 6:2.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)