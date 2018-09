Lange Pause für Peya: "Zwei Sehnen gerissen"

New York. Österreichs aktuell zweitbester Doppelspieler, Alexander Peya, fehlt nicht nur bei den US Open in New York, sondern auch beim Davis Cup in Graz. Wie befürchtet hat sich der 38-jährige Wiener eine gröbere Verletzung zugezogen und bangt nun sogar auch um den Rest seiner Saison.

Peya ist im Doppelranking 16. und im Doppel-Race-to-London mit dem Kroaten Nikola Mektić Vierter. „Ich habe mir zwei Sehnen eingerissen, und das Innenband ist auch eingerissen bzw. beschädigt. Die Frage, die man jetzt noch nicht beantworten kann, ist, ob die Schmerzen akut nur die Sehnen sind oder auch das Innenband“, erklärte der Wimbledon-Mixed-Sieger. Er möchte auf jeden Fall den konservativen Behandlungsweg suchen. „Sollte sich danach herausstellen, dass es doch das Innenband ist, werde ich wohl nicht um eine OP kommen. Das hoffe ich natürlich nicht.“

Peya kann daher nicht sagen, ob er 2018 überhaupt noch wettkampfmäßig spielen kann. „Ich werde es mit aller Kraft versuchen.“ Eine Operation würde zumindest einen Ausfall für sechs Monate bedeuten. Doch zunächst versucht er, positiv zu denken und hofft, dass das ÖTV-Team das Weltgruppen-Play-off vom 14. bis 16. September in Graz gegen Australien gewinnt. Dann wünscht er sich ein Comeback „hoffentlich im Februar“ in der neuen Weltgruppe.

Peya wird in Flushing Meadows von zwei Österreichern ersetzt: Im Herren-Doppel spielt an seiner Stelle Jürgen Melzer mit Nikola Mektić – das Duo erreichte das Achtelfinale. Und im Mixed erklärte sich Oliver Marach bereit, mit der US-Amerikanerin Nicole Melichar anzutreten.

Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek muss überlegen: Wer spielt in Graz? Philipp Oswald oder Veteran Jürgen Melzer . . ? (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)